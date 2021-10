Aangeslagen Boskamp reageert op vertrek Koevermans: ‘Echte Feyenoorders doen dit niet’

Boskamp was vanuit zijn woonplaats Brussel onderweg naar Rotterdam voor de presentatie van de biografie van Wim Jansen toen hij het nieuws hoorde. “Ik kreeg een belletje en dacht echt: wat? Ik heb Mark bij de laatste competitiewedstrijd nog gezien”, aldus een zichtbaar aangeslagen Boskamp.

Herhaaldelijk kreeg Koevermans te maken met bedreigingen. Zo werd onder meer zijn huis beklad en was er een ‘speurtocht’ langs zijn huis, waarbij tientallen mensen in zijn tuin stonden. Boskamp: “Dit is zo’n slechte zaak voor de club. Een ding is duidelijk: echte Feyenoorders doen dit niet. Een stelletje mafkezen krijgt nu zijn zin.”

Toch snapt Boskamp de vertrekkende Koevermans volkomen. “Als mensen je dit aandoen, moet je stoppen. Je familie is altijd belangrijker dan Feyenoord. Hoe nu verder? Dit is al de derde in vijf jaar, he. Er moet nu echt ingegrepen worden.”

Bekijk hier het interview met Jan Boskamp.