Vanmiddag extra FC Rijnmond in teken van opstappende Koevermans

Feyenoord-directeur Mark Koevermans stapt in december op bij de club door een reeks bedreigingen. Presentator Bart Nolles, chef sport Ruud van Os en verslaggever Dennis van Eersel praten vanmiddag vanaf 17.20 uur in een extra FC Rijnmond na over deze zwarte dag voor de club.

De voorbije maanden kreeg de algemeen directeur van Feyenoord meermaals te maken met bedreigingen. Die bedreigingen kwamen uit de hoek van de Feyenoord-aanhang. Belangrijkste aanleiding waren de plannen voor een nieuw stadion. Begin juni kregen Koevermans en andere Feyenoorders al thuis bezoek van tegenstanders van de plannen.

Vanmorgen reageerde Koevermans op de clubwebsite op zijn vertrek. In die reactie gaf hij aan dat hij geen beslissingen kan nemen zonder zich af te vragen of dit impact zal hebben op de veiligheidssituatie van hem en zijn gezin. "Feyenoord zit al vanaf mijn kinderjaren in mijn hart. Bij mijn aanstelling gaf ik niet voor niets en zonder overdrijving aan dat met werken voor Feyenoord voor mij een jongensdroom in vervulling ging. Daarmee is het vandaag geen fijne dag voor mij. Het doet pijn dit besluit te hebben moeten nemen, maar ik denk dat dit het beste is ondanks de wetenschap dat ik de club, de collega’s en veel mensen in de directe omgeving van de club zal gaan missen", aldus Koevermans.

Volg de extra aflevering van FC Rijnmond vanaf 17.20 uur live via televisie of de later bijgevoegde link in dit bericht.