Een ochtend in de Gorkumse wijk waar net 300 vluchtelingen zijn opgevangen

Het is een rustige ochtend in Gorinchem. Een paar asielzoekers roken een sigaretje voor de deur van de opvang. De slagboom staat open en de postbode bezorgt wat brieven. Een paar jongemannen lopen op slippers de wijk in. Het belastingkantoor staat in een rustige straat met scholen en veel seniorenflats. Een aantal jaar geleden werden er al eerder asielzoekers opgevangen in het gebouw. Na hun vertrek werd het gebouw anti-kraak bewoond.

De gemeente besloot in februari dat er geen asielzoekers meer mochten worden opgevangen in het gebouw. Het pand is niet geschikt, het staat dicht op de naastgelegen seniorenflat en in het verleden zorgde de opvang voor overlast in de wijk. Vanwege de huidige noodsituatie met een overvol azc in Ter Apel, heeft Gorinchem toch ingestemd met de tijdelijke komst van asielzoekers. De anti-krakers moesten hun koffers pakken en verhuizen. Het vertrouwen van de buurt in de lokale politiek liep hierdoor een deuk op. De burgemeester verzekert dat het bij vier weken noodopvang blijft.

'Gorinchem is heerlijk rustig'

De asielzoekers zijn vanuit Ter Apel naar Gorinchem gebracht met de bus. Het zijn gezinnen en alleenreizende mannen. Iedereen weet dat ze hier maar tijdelijk verblijven. Dat voelt raar voor hen, ook voor Philip uit Congo. Hij heeft zich vandaag warm aangekleed. Een fel geel T-shirt, een wollen trui en een vest. Hij is blij met de rust in Nederland en de politie die je kunt vertrouwen. Dat is in zijn land, waar nog altijd veel geweld en onveiligheid heerst, wel anders, vertelt de Congolees. Hij hoopt hier een mooie toekomst op te gaan bouwen.

Philip is deze ochtend op zoek naar een koffiemok. Ik wijs hem de weg naar naar het winkelcentrum. Hij koopt een mok met bloemendesign bij de Kruidvat, daarna drink ik een kop koffie met Philip op het terras. Hij vertelt dat hij met het vliegtuig naar Frankrijk is gevlogen en met de bus verder is gereisd naar Nederland. Hij is via Amsterdam en Groningen in Gorinchem terecht gekomen. Wat zijn volgende bestemming is, weet hij nog niet.

Philip drinkt een kopje koffie bij het winkelcentrum | Foto: Philip

De Congolees heeft als een van de weinigen zijn eigen kamer in de opvang. De kamers met stapelbedden worden vooral ingedeeld op herkomst. "Bijvoorbeeld vier Syriërs op een kamer", legt Philip uit. Maar andere Afrikanen zijn er niet. Hij zit dus alleen. De afgelopen dagen waren wat eenzaam voor hem. Hij spreekt Frans en de andere bewoners vooral Arabisch. "Het lukt wel met handen en voeten." Hij hoopt nog wat Franstalige Gorinchemmers te ontmoeten, waarmee hij kan praten. Hij kijkt ook uit naar een potje volleybal en naar werk om te doen. Alleen stilzitten, dat is maar niets voor Philip, vertelt hij.

'Ik zou ook vluchten'

Ondertussen spelen drie vrouwen en een man uit de naastgelegen flats een potje jeu de boules. Ze hebben maar liefst drie brieven van de gemeente ontvangen over de tijdelijke noodopvang. "Een beetje veel", lachen ze. Eén brief was een correctie vanwege een verkeerd telefoonnummer. Ze hebben nog niet veel asielzoekers gezien. De buurt heeft in het verleden veel meegemaakt, vertellen ze. Senioren uit de flats durfden 's avonds niet meer naar buiten. Nu kijken ze het eerst aan. "Ik heb mij ook afgevraagd wat ik zou doen, als ik in een gevaarlijke situatie zou zitten. Dan zou ik ook vluchten", zegt een van de vrouwen.

Even later rent een kleuter uit de noodopvang naar de overkant van de weg. Hij steekt zijn hoofd door een hek van een basisschool waar zijn leeftijdsgenootjes aan het buitenspelen zijn. Hij wil er naar toe, zijn moeder roept hem terug. De kindjes van de school blijven bij het hek en roepen naar de jongen.

De Gildenwijk is een woonwijk met zijn eigen problemen. Bewoners voelen zich niet altijd gehoord door instanties en politiek. Van problemen met de woningbouwstichting tot de toeslagenaffaire. Toch helpen veel buurtbewoners mee als vrijwilliger bij de opvang van asielzoekers.

Buurtbewoonster Elisabeth van Gelder hield eerder een enquête in de buurt waarin ze zo'n 600 buurtbewoners vroeg hoe ze denken over de komst van een azc. Mensen zijn voorstander van kleinschalige opvang, maar zien een grootschalig complex niet zitten. De gemeente moet eerst de problemen in de wijk aanpakken, vinden ze. Het vertrouwen in de instanties is laag. Het is daarom essentieel dat de gemeente zich houdt aan de belofte van maximaal vier weken opvang, vertelt buurtbewoonster Elisabeth van Gelder. "Als ze nu hun woord niet houden, verliezen ze alles in deze wijk."