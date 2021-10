Vrolijk, vrolijker, vrolijkst; blij ei Mitchel Viljeer vlogt marathon en gaat viraal

Waar sommige mensen zelf de slingers ophangen, pakt Mitchel Viljeer (34) het confettikanon erbij. Met zijn aanstekelijke glimlach en onuitputbare energie was hij de publieksentertainer van de marathon. Mitchel Viljeer heeft zijn marathon gevlogd en deze video is meer dan 180.000 keer bekeken. “Als ik de glimlach van andere mensen zie, wordt mijn glimlach nóg breder”, vertelt Viljeer lachend.

Hij heeft de marathon gerend in 3 uur en 57 minuten. “Minus 25 minuten door het vloggen” grapt hij. “Ik zit nog steeds in die euforie. Elke Rotterdamse kilometer is genieten, door de adrenaline voel ik denk ik nog steeds geen spierpijn. Ik wilde deze marathon graag vereeuwigen door hem vast te leggen op video. Alleen De Kuip ben ik in mijn enthousiasme vergeten te filmen”

Als er iemand is die de mensen aan het lachen krijgt, is dat Mitchel Viljeer. Het is dan ook niet de eerste keer dat hij viraal gaat met een vlog. De video dat hij tijdens zijn werk, sneeuwschuiven in de winter, heel enthousiast ‘hatsiekkidee’ schreeuwt werd ook meer dan 110.000 keer bekeken.

“Misschien heb ik wel mijn roeping als entertainer gemist. Als ik oud-klasgenoten tegenkom, zeggen ze altijd dat ik niks veranderd ben. Mijn ouders zijn beiden heel rustig, dus het zit niet in de genen. Zij hebben ook geen idee hoe ik altijd zo vrolijk kan zijn. Het is geen toneelspel, ik ben altijd zo geweest.”

“Ik krijg enorm veel energie als ik mensen aan het lachen maak” zegt Viljeer. Hij werkt als teamleider stadsbeheer bij de Gemeente Rotterdam en is onder andere verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding. Zijn diensten beginnen vaak vroeg om 6 uur. “Als ik dan binnen kom en die schreeuw van mij komt er weer uit, zeggen collega’s altijd: ‘Daar gaat hij weer hoor.’”

Eindeloze energie

Dat Viljeer geen ingetogen type is, merkt zijn gezin dagelijks. “Mijn vrouw is wat meer ingetogen dan ik en heeft mij vandaag buiten gezet. Ik ben bezig met een cursus die ik moet volgen vanuit huis. Ze zei: ‘Ga maar buiten in de tuin zitten, met je grote muil.’ Mijn energie is eindeloos, niet kapot te krijgen” grinnikt Viljeer.

“Het liefste had ik een megafoon met speaker gehad tijdens de marathon. Toen ik schreeuwde: ‘Komen we uit Rotterdam?’ of net na het Kralingse Bos: ‘Is dit het muizenbos ofzo?’ was het publiek meteen weer wakker en kreeg ik een harde ‘heeeeeeuj’ terug.”

Natuurlijk maakt Viljeer ook wel eens dieptepunten mee. “Een oom van mij heeft momenteel kanker en is ongeneeslijk ziek. Dan besef je wel dat je boft met een goede gezondheid. En dat besef ik nog meer als ik aan het rennen ben”

Maar hoe blijft Viljeer altijd zo vrolijk en positief? “We kunnen er niet omheen dat bijvoorbeeld Mark Koevermans momenteel in een diep dal zit. Maar dan zou ik adviseren om terug te kijken naar wat je al bereikt hebt, dicht bij jezelf blijven en focussen op de kleine pure lichtpuntjes. Iedereen maakt dingen mee waar je een grote glimlach van krijgt, daar moet je jezelf aan vastklampen.”