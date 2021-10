FC Rijnmond extra over vertrek Koevermans: 'Iemand met een beetje hersenen stapt nu niet in bij Feyenoord'

"Als je directeur zo wordt weg geterroriseerd, kun je er niet omheen. Feyenoord is een compleet onbestuurbare club", stelt chef sport Ruud van Os in een extra aflevering van FC Rijnmond. Daarin spraken presentator Bart Nolles, Van Os en verslaggever Dennis van Eersel hun afschuw uit over de reden achter het opstappen van de algemeen directeur.

De heren aan tafel zijn het erover eens: het opstappen van Koevermans is logisch. Volgens Ruud van Os speelde er rondom de algemeen directeur namelijk nog veel meer. "Ik weet zeker dat wij qua incidenten slechts het topje van de ijsberg weten en dat er nog veel meer is. Of dat een aanname is? Nee, dat weet ik."

Koevermans gaf een week geleden nog aan strijdbaar te zijn en niet de handdoek in de ring te gaan gooien. Iets wat vandaag dus wel gebeurde. De algemeen directeur treedt per 1 december af bij Feyenoord. Toon van Bodegom, president-commissaris van de RvC, stelde vandaag in een persconferentie dat de plottwist niet te wijten is aan een nieuw incident de voorbije dagen.

Van Os: “Maar wij hoeven niet van al die incidenten op de hoogte te zijn, hè. Stel je voor dat zijn vrouw bijvoorbeeld weer een nieuw briefje in de brievenbus heeft gevonden en snikkend aangeeft dat zij het niet meer trekt. Zoiets kan ook de druppel zijn.”

Feyenoord heeft een probleem

Van Eersel was vandaag bij de persconferentie van Van Bodegom. Daar stelde Van Bodegom dat de bedreigingen een landelijk probleem zijn en niet alleen bij Feyenoord plaatsvinden. Van Eersel ziet dat anders.

“Natuurlijk gebeurt het ook bij andere clubs, maar Feyenoord heeft wel echt een probleem. Daar kun je niet meer omheen. En daarvoor moet een oplossing komen”, zegt Van Eersel.

Levensmoe instappen

Voorlopig lijkt die niet direct voorhanden. Iemand die instapt, lijkt verzekerd van ellende in de privésfeer. Volgens Van Eersel staan opvolgers waarschijnlijk niet te springen. “Robert Eenhoorn wordt alweer genoemd, maar die gaat dat nooit van zijn leven doen. En laten we eerlijk zijn: iemand met een beetje hersenen, stapt niet in.” Iets wat Van Os beaamt: “Je moet een beetje levensmoe zijn om in te stappen.”

