Sparta en Excelsior hebben woensdagavond geen fout gemaakt in de eerste ronde van de KNVB Beker. Sparta won met 2-0 bij GVVV, Excelsior had geen problemen met IJsselmeervogels en won met 3-0. Ook Excelsior Maassluis, GVV Unitas, Capelle en Barendrecht kwamen in actie. Lees alle ontwikkelingen terug in het liveblog.