Volg hier live de bekerduels van Sparta, Excelsior en Capelle

Tom Beugelsdijk in het duel met RKC | Foto: Geert van Erven/Orange Pictures

Na de blamage van FC Dordrecht bij Spakenburg staat er vanavond weer een bomvolle bekeravond op het programma, waarop liefst zes regioclubs in actie komen. Zo gaat onder meer Sparta op bezoek bij tweededivisionist GVVV, wacht voor Excelsior een lastig uitduel met tweededivisionist IJsselmeervogels en hoopt hoofdklasser Capelle op een stunt tegen NEC. Mis tot 22.00 uur niets via Radio Rijnmond of ons liveblog!