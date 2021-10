Supportersverenigingen schrijven open brief aan Raad van Commissarissen van Feyenoord: 'Weg met achterkamertjespolitiek'

Achttien supportersverenigingen hebben woensdagavond in een open brief aan de Raad van Commissarissen van Feyenoord hun verbazing uitgesproken over de persconferentie die de club woensdagmiddag gaf na het vertrek van algemeen directeur Koevermans. "Bestuurders en supporters moeten met elkaar dezelfde kant op bewegen."

Tijdens de persconferentie gaf Toon van Bodegom, voorzitter van de Raad van Commissarissen, aan dat de recente gebeurtenissen rondom Feyenoord 'niet goed zijn voor de reputatie van de club.' Hij noemde het vertrek van Koevermans dan ook 'een trieste dag voor Feyenoord.' Vice-voorzitter Gérard Moussault ging zelfs zo ver de betrokkenen geen supporters van Feyenoord te willen noemen. "Want dat zijn mensen die de club steunen."

De uitspraken van het bestuur waren voor de supportersverenigingen een stoot tegen het zere been. "Elke Feyenoorder weet dat de oplossing even eenvoudig als doortastend is: bestuurders en supporters moeten met elkaar dezelfde kant op gaan bewegen. Want kansen op succes worden vergroot als supporters vanaf het begin transparant betrokken worden."

De problemen bij de club zijn volgens de briefschrijvers met name te wijten aan de slechte verhoudingen tussen het bestuur en de supporters. Die zouden al jaren uit elkaar groeien. "Een feit dat voornamelijk voort komt uit het principe dat het idee leeft dat 'praten nergens toe leidt.'" Urenlange discussies in het verleden zouden niks hebben geholpen voor de onderlinge acceptatie en benadering. "Een trieste conclusie die iedereen aan beide kanten zal kunnen onderschrijven."

Als het aan de briefschrijvers ligt, is er nog altijd ruimte voor een dialoog tussen de strijdende partijen. Daar hangt de supportersgroep wel een paar voorwaarden aan vast. "Nu er ruimte lijkt voor een frisse wind, willen we af van achterkamertjespolitiek en zoveel mogelijk supporters informeren én betrekken."

Volgens de supportersverenigingen is met de brief nu het initiatief genomen voor het opstarten van een nieuwe dialoog. "We vernemen graag wanneer we gezamenlijk met u allen aan de best mogelijke toekomst van Feyenoord kunnen beginnen."

RJK

Onder de steunbetogers van de brief vallen onder meer De NoordZijde, FRFC1908 en de Rotterdam Jongeren Kern (RJK). RJK kwam eerder onder het vergrootglas toen op 12 september het hoofdkantoor van LHBTI+-belangenvereniging COC met homofobe leuzen werd beklad. Dat gebeurde nadat COC steun had betoogd voor LHBTI+-supportersvereniging De Roze Kameraden. Die leuzen waren ondertekend met RJK.

Een week later, op 19 september, was het weer raak toen de ruiten van het huis van Koevermans met stenen werden ingegooid. Op de deur werd toen opnieuw een tag van RJK achtergelaten. In juni en augustus vonden ook al incidenten plaats waar de jongerensupporters bij betrokken zouden zijn.