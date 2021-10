Zo moet het Rijnhavenpark er straks uit gaan zien: zwemmen, suppen en chillen bij een ondergaande zon

Het Amerikaans architectenbureau MVVA heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam de parkplannen verder uitgewerkt en een schetsontwerp gemaakt. Landschapsarchitect Michael Van Valkenburgh vertelt in de video hieronder wat zijn visie is op de Rijnhaven. "Ik kan me niet voor stellen dat bezoekers niet hun schoenen willen uittrekken om op het strand te gaan lopen."

Hieronder de meest recente artist impressions van het Rijnhavenpark. Er kan door veel Rotterdammers worden gerecreëerd door te pootjebaden, te zwemmen, te suppen, een rondje Rijnhaven te lopen of te chillen op het strand en de zon onder zien gaan.

Vanaf het Luxorplein naast het Nieuwe Luxor loop je zo het Rijnhavenpark in:

Ingang bij het Luxorplein | Foto: Gemeente Rotterdam

In het Rijnhavenpark komt een komvormig gazon omringd door bloeiende kersenbomen, de cherry bowl:

Bloeiende kersenbomen, de cherry bowl | Foto: Gemeente Rotterdam

Er wordt onderzocht of zwemmen in de toekomst mogelijk is, of dat straks alleen pootjebaden vanaf het strand mogelijk is; dat is mede afhankelijk van het getij en de waterkwaliteit:

Pootjebaden op het strandje | Foto: Gemeente Rotterdam

Het Parkhavenpark krijgt een afwisselend landschap zoals hier bij de stenen landtong:

Stenen landtong | Foto: Gemeente Rotterdam

Vanaf Metro Plaza bij metrostation Rijnhaven loop je door een open valleivormige ruimte naar het water, in de verte de Rijnhavenbrug:

Ingang vanaf metrostation | Foto: Gemeente Rotterdam

Aan de oostelijke kant van het Rijnhavenpark vind je een promenade langs winkels en horeca:

Promenade met winkels | Foto: Gemeente Rotterdam

Met de aanleg van de Rijnhavenbrug was er al een wandelcircuit ontstaan. Dat rondje wordt nu tussen de Wilhelminapier en Katendrecht afgemaakt via de Posthumalaan en de routes door het park: het rondje Rijnhaven:

Plattegrond van de plannen | Foto: Gemeente Rotterdam

De Rijnhavenparkplannen zijn te zien naast het Nieuwe Luxor Theater in de Rijnhavenkeet; elke dag open van 12.00 tot 20.00 uur, op zaterdag tot 17.00 uur: