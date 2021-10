Sparta en Excelsior maken geen fout, Capelle blijft ver verwijderd van stunt

Sparta had het met name in de eerste helft lastig met GVVV. In een kansarme eerste helft kwam Sparta geen moment dicht bij een doelpunt. En dat terwijl GVVV toch ‘maar’ de hekkensluiter van de tweede divisie is en dit seizoen nog geen enkele keer won.

Geruime tijd leek het de potentiële bananenschil te worden waar Sparta zo voor vreesde. Ook het inbrengen van Sven Mijnans en Bryan Smeets voor de teleurstellend spelende Kenzo Goudmijn en Laurent Jans bracht weinig teweeg. Tot Mario Engels na een uur spelen opstond. Waar de Duitser tegen RKC (1-0 nederlaag) nog dé kans voor Sparta liet liggen, schoot hij zijn ploeg in Veenendaal na een uur spelen wel op voorsprong.

In de problemen kwam Sparta daarna niet meer. Twee minuten voor tijd besliste Vito van Crooij het duel door een vrije trap onder de muur door in het doel te schieten: 0-2. Daarmee boekte Sparta zijn eerste zege sinds 12 september en zit het zaterdag in de koker voor de loting voor de tweede ronde van de KNVB Beker.

Excelsior overtuigt



Excelsior kende geen problemen met IJsselmeervogels, dat uitkomt in de tweede divisie. De Kralingers, waar topscorer Thijs Dallinga wegens overbelasting op de bank begon, kwamen al in de vijfde minuut op voorsprong. Het was de vervanger van Dallinga, Hugo Botermans, die voor de 0-1 zorgde. Excelsior kreeg daarna in helft één wel kansen op meer, maar benutte die niet.

In de tweede helft lukte het de ploeg van Marinus Dijkhuizen wel. Botermans maakte vrij snel na rust zijn tweede, waarna Reuven Niemeijer zelfs zorgde voor een 0-3 tussenstand. Bij beide doelpunten kwam de assist op naam van Marouan Azarkan, die zich een ware plaag toonde voor de defensie van de rode ploeg uit Spakenburg. Een smetje op de klinkende zege was een oliedomme en keiharde tackle van invaller Jaimy Buter, die een minuut voor tijd nog met rood moest vertrekken.

Capelle kan niet stunten

Hoofdklasser Capelle zinde op het eigen Sportpark 't Slot op een stunt tegen NEC, maar kwam daar geen moment bij in de buurt. De Nijmegenaren kwamen al in de vierde minuut op voorsprong, door een doelpunt van Elayis Tavsan. Diezelfde Tavsan, oud-speler van Sparta, zorgde voor de rust ook nog voor 0-2. Het was daarna alles of niets voor Capelle. Het werd dat laatste. Terwijl Capelle met man en macht aanviel, maakte NEC er op de counter 0-3 van via Ole Ter Haar Romeny.

Excelsior Maassluis verslaat Westlandia

Ook Excelsior Maassluis gaat in de koker voor de loting voor de volgende ronde van de KNVB Beker, door een 3-0 zege bij derdedivisionist Westlandia. Gabri Urbanus maakte uit een strafschop het eerste doelpunt voor de ploeg van Dogan Corneille, waarna Omar El Baad in minuut 38 zorgde voor de 0-2. In de tweede helft was Urbanus met zijn tweede doelpunt van de avond zelfs goed voor de 0-3 voor Excelsior Maassluis. De teller van Excelsior Maassluis eindige via doelpunten van Darwin Heuvelman en Kaylan Muis op vijf doelpunten. In de tussentijd had Westlandia nog wel twee keer gescoord, waardoor het in Naaldwijk in 2-5 eindigde.

Derdedivisionist Unitas met ruime cijfers bij Brabantse Achilles Veen. De ploeg uit Gorinchem had weinig in te brengen en keek al bij rust tegen een 2-0 achterstand aan. In de tweede helft werd het zelfs nog 4-0 voor de ploeg thuisploeg.