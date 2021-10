Het weer van vandaag: een gouden oktoberdag

Vandaag beleven we een gouden oktoberdag. De zon schijnt volop en er is geen wolkje aan de lucht. Het wordt vanmiddag 16 graden en er waait een matige en aan zee vrij krachtige of soms krachtige zuidenwind, windkracht 3 tot 6.

Vanavond en vannacht is het helder en blijft het droog. De zuidenwind waait nog altijd matig en aan zee vrij krachtig of krachtig. De temperatuur daalt naar 10 of 11 graden.

Morgenochtend is het zonnig. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en aan het eind van de middag is het bewolkt. Vanaf het begin van de avond gaat het regenen. Met een middagtemperatuur van 17 of 18 graden is het zacht voor de laatste dagen van oktober. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige of krachtige zuidenwind, windkracht 4 tot 6.

Vooruitzichten

In het weekend vindt een overgang plaats naar wisselvallig weer. Op zaterdag domineert de bewolking en valt er verspreid wat lichte regen of een bui, grote neerslaghoeveelheden worden dan nog niet verwacht. Zondag begint de dag droog, maar in de loop van de middag trekt vanuit het zuidwesten een actief regengebied over onze regio. Begin volgende week valt er af en toe wat regen of een bui en op maandag staat er een stevige zuidwestenwind. In het weekend is het nog zacht voor eind oktober.