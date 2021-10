Ziekenhuis ziet 'schrikbarende' verdubbeling coronapatiënten en roept om aanscherpen maatregelen

Steeds meer ziekenhuizen besluiten om de coronamaatregelen binnen de eigen muren te verscherpen vanwege de alsmaar stijgende besmettingscijfers en opnames. In het Franciscus Vlietland Ziekenhuis moet in heel het ziekenhuis weer door iedereen een mondkapje gedragen worden. Bestuursvoorzitter Marjolein Tasche maakt zich ernstig zorgen, nu er weer bijna 30 coronapatiënten zijn opgenomen, waarvan zo'n 5 op de intensive care. Wat haar betreft worden in het hele land weer strenge maatregelen ingevoerd.

Het was geen lastig besluit om de regels in het ziekenhuis weer aan te scherpen, zegt de bestuursvoorzitter. "De besmettingen en opnames gingen zo snel, dat we alles weer hebben aangetrokken." Dat besluit werd goed ontvangen. "Er is altijd een klein groepje bezoekers dat zich boos maakt over van alles, maar iedereen begrijpt het goed en vindt het eigenlijk wel prettig, de collega's in het ziekenhuis ook allemaal."

Schrikbarend

Het ziekenhuis ligt nog niet vol, maar de laatste tien dagen is het aantal opnames verdubbeld. "Dat is schrikbarend. Een coronapatiënt is zó ziek, moet zó intensief verzorgd worden en ligt zó lang, dat het heel veel andere zorg verdringt. Als het zo doorgaat, gaat het niet goed. We zitten er tegenaan dat reguliere zorg weer moet worden afgeschaald. Als het zo doorstijgt als de afgelopen dagen, gaat dat gebeuren."

"We hadden gehoopt het niet mee te maken", zegt Tasche. "Het is extra zuur, omdat dit voorkomen had kunnen worden als we minder snel versoepeld hadden." Ruim 90 procent van de opgenomen patiënten is niet gevaccineerd.

"We hebben een zorghart en willen zo goed mogelijk zorg verlenen. In de eerste golf sportte en feestte niemand meer, nu weer wel. Dat geeft ook weer druk op de spoedeisende hulp", legt Tasche uit. "De capaciteit is begrensd. Dat punt willen we niet bereiken. De afgelopen weken hebben we steeds zo'n 10 tot 15 coronapatiënten in huis gehad. Dat is heel hard werken, maar dat kan. Nu het weer zo stijgt, wordt het evenwicht ernstig verstoord, ook in de verpleeghuizen en bij de huisartsen."

2 miljoen ongevaccineerden

Ondanks de oproep aan iedereen zich te laten vaccineren, omdat dat duidelijk helpt tegen de ernst van de klachten bij een besmetting, speelt de discussie daarover geen rol in het zorgaanbod. "Wij gaan niet over de reden waarom iemand zich wel of niet laat vaccineren. We leveren meer zorg waar gedrag een rol speelt. Denkt aan drugs en alcohol, roken, noem maar op. Maar onze grote zorg is dat er nog 2 miljoen ongevaccineerden in Nederland zijn. Ongeveer 1 op de 20 daarvan komt in het ziekenhuis. Dan hebben we nog heel, heel erg veel opnames te gaan. Dat moet echt naar beneden."

Als het aan de bestuursvoorzitter ligt, worden daarom in het hele land opnieuw zeer strenge maatregelen ingevoerd. "Dat betekent afstand houden, mondkapjesplicht, thuiswerken, niet feesten, niet bij elkaar, anders krijgen we dit niet gekeerd." De maatregelen helpen volgens Tasche ook om het griepvirus in te perken. "Als daardoor de komende tijd ook nog mensen in het ziekenhuis belanden..."

Geen moment rust

Ook het Franciscus Vlietland ziekenhuis heeft een hoge uitval van personeel, zo'n 2 procent meer dan normaal, voor een groot deel direct gerelateerd aan het virus. "Er is geen sprake van uitrusten, geen moment van we kunnen even ademhalen. Hard werken kan iedereen, maar het uitzicht en perspectief is er niet."

Dinsdag is er weer een persconferentie van demissionaire minister president Rutte en demissionair zorgminister De Jonge.