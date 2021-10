Stahtis ligt al week op bed na dakpan op hoofd tijdens tornado in Barendrecht

"Ik werd wakker van het geklepper van een raampje bij ons in huis. Ik ging uit bed en liep naar de kamer waar het raam openstond. Ik had moeite om het dicht te krijgen. Ik kijk naar buiten, ik zie dat het stormt. Vervolgens flitst er blauw licht waardoor ik dacht dat er politie in de straat stond. Het lawaai neemt toe, alsof een wasmachine steeds harder gaat draaien en ineens vliegt er iets door het raam, raakt mijn hoofd en blijft in de deur zitten. Ik voel het bloed langs mijn hoofd lopen, ik durf niet te voelen hoe groot de wond is. Ik denk alleen maar niet buiten bewustzijn raken."

Gapende hoofdwond

Zijn vrouw komt polshoogte nemen en ziet haar man met een gapende hoofdwond op een stoel zitten. In de deur zit een dakpan van de overburen, blijkt later. Gealarmeerde hulpdiensten nemen haar man mee naar het ziekenhuis. Een scan wordt gemaakt en er wordt een flinke hersenschudding geconstateerd.

De volgende dag komt Stathis terug in zijn straat. Dat de schade in Barendrecht enorm is, is dan pas goed te zien. De straten zijn bezaaid met allerlei voorwerpen: dakpannen zijn van huizen geblazen, schuurtjes en overkappingen zijn beschadigd, auto's van hun plek getild en bomen omgewaaid. Nu een week later snapt de door een dakpan getroffen Stathis dat ie door het oog van de naald is gegaan.

Herstelwerkzaamheden

"Het is gewoon Russische roulette geweest. Zo'n dakpan had ook met de punt naar voren naar binnen kunnen komen, alleen dat deed hij nu niet. De rommel is opgeruimd en de herstelwerkzaamheden zijn in volle gang. Iedereen hoor ik lovend over de verzekeraars en de gezamenlijk aangestelde aannemer. Maandag hoop ik weer een paar uur aan het werk te gaan. Ik voel me nog lang niet de oude maar het begin is er", vertelt een nuchtere Stathis.

Na een rondgang in de buurt blijken de overige bewoners ook alle vertrouwen te hebben in de herstelwerkzaamheden. Alleen een mogelijke vertraging bij het leveren van nieuw dubbelzijdig glas ligt vanwege corona op de loer.