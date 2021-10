Oude platanen bij Rotterdam Centraal mogen nog even blijven staan

De gemeente wil zes van de zeven grote bomen kappen en één boom verplaatsen, om plek te maken voor een woon-werktoren genaamd 'Tree House'. Volgens de gemeente zijn de bomen eerder onterecht aangemerkt als 'monumentale bomen' en heeft de rechtbank eerder ook onterecht gezegd dat Tree House geen 'majeur publiek werk' is.

Spoed of niet?

In dit laatste besluit ging het om de vraag op de kap spoed heeft of niet. Volgens de gemeente is het wel een spoedgeval, omdat er in april 2022 gestart moet worden met het bouwrijp maken van de grond. Maar de omgevingsvergunning is vanwege een lopende bodemprocedure nog niet onherroepelijk, en in de nieuwsbrief van het project Tree House staat dat de bouw pas kan beginnen als dat wel zo is, zegt de rechter.

Bomen verplaatsen

Voor nu staan de bomen dus nog even veilig, maar er loopt nog altijd een bodemprocedure. Daarbij moet op een later moment het definitieve lot van de zeven platanen worden bezegeld. Als het echt niet anders kan, dan pleiten de Bomenridders ervoor dat bomen verplaatst worden, met garantie dat ze op een gezonde plek komen te staan. "Het verplaatsen zou een prachtige stunt zijn voor de stad om de groene intenties duidelijk te maken", zegt Maarten Meddens van de Bomenridders.