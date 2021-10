Supporters rond trainingsveld Feyenoord veroordelen vertrek Koevermans: 'Dit is verschrikkelijk triest'

De supporters waren het met elkaar eens. "Het is verschrikkelijk en triest", klinkt het onder meer. "Het is vervelend voor iedereen. Voor het imago van de club. Het is heel triest wat er is gebeurd."

Schamen



Sommige supporters vinden het onbegrijpelijk dat het zo ver heeft moeten komen. "Ik schaam me zelf een beetje om Feyenoorder te zijn", zegt een supporter langs het trainingsveld. "Nou, schamen gaat wat ver. Ook omdat ik me niet associeer met die kleine groep mensen die de bedreigingen hebben geuit."

Ook worden de zorgen uitgesproken over hoe het nu verder moet met de club. Wie gaat Koevermans opvolgen bijvoorbeeld. "De naam van Robert Eenhoorn valt, maar hij is volgens mij niet zo goed met Frank Arnesen... Ik zou het niet weten."

