Man uit Voorburg aangehouden voor antisemitische muurtekening Steven Berghuis

Over die muurschildering was veel te doen omdat Berghuis in de tekening een jodenster op had en een concentratiekamp-pak aan had.

De antisemitische muurschildering van Steven Berghuis | Foto: Rijnmond

Aanleiding voor de tekening was de overstap van Berghuis van Feyenoord naar Ajax. In de tekening stond 'joden lopen altijd weg'. Berghuis deed aangifte en de politie startte een onderzoek.

Dat onderzoek leidde naar een man van 41 uit Voorburg. Hij is dinsdagavond thuis aangehouden. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.