John de Wolf verlengt bij Feyenoord

De Wolf is zeer content met z'n contractverlenging. "‘Feyenoord is mijn club, mijn thuis. Ik geniet er ongelofelijk van om elke dag op het veld te staan met de spelers van Feyenoord 1. We zijn hier aan iets moois bezig, een ontwikkeling waar ik veel vertrouwen in heb. Dus is het mooi dat de club met deze contractverlenging hetzelfde vertrouwen uitspreekt in mij als persoon en dat ik langer onderdeel blijf uitmaken van de Feyenoord-familie", laat hij weten op de website van de club.

Na het ontslag van Jaap Stam in oktober 2019 trad De Wolf toe tot de technische staf van Feyenoord. Na het vertrek van Dick Advocaat en Cor Pot bleef de assistent aan als cultuurbewaker in de trainersstaf. Als centrale verdediger speelde hij tussen 1989 en 1995 in totaal 140 wedstrijden voor het eerste elftal van de stadionclub en won in die periode onder meer één keer de landstitel (1993) en drie keer de KNVB Beker (1991, 1992, 1994).

