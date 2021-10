John de Wolf verlengt bij Feyenoord en doet oproep richting supporters in Berlijn: 'Alsjeblieft, beheers je'

De Wolf is zeer content met z'n contractverlenging. "‘Het geeft mij een heel goed gevoel. Ik heb een grote glimlach, want dit is mijn club. Als ik de Brienenoordbrug over rij en ik zie de lichtmasten krijg ik nog steeds kippenvel. Dat klinkt gek, maar is echt zo. Ik ben er echt heel erg trots op."

"Ik ben inzetbaar en ondersteunend waar nodig. En een verlengstuk tussen de spelersgroep en de trainer", spreekt De Wolf, die zich ook regelmatig ontfermt over de centrale verdedigers.

"Hoe het komt dat we nu meer tegengoals krijgen? Bijna elk schot op goal is raak. Cambuur werd drie keer gevaarlijk en daarvan gingen er twee in. Onhoudbare ballen. We hebben de pech dat als er geschoten wordt dat die ballen zo goed geplaatst zijn dat het een goal oplevert. Maar daar tegenover staat dat we heel veel kansen creëren. Kijk naar NEC en RKC. Dat is het positieve. Ik had niet kunnen dromen dat we na 3,5 maand nu al zover zouden zijn. De komende jaren gaan echt nog mooie dingen gebeuren."

Het doet De Wolf pijn dat Mark Koevermans zijn werk als algemeen directeur wegens bedreiging en intimidatie naast zich neer heeft gelegd. De Wolf doet ook een oproep aan alle supporters die volgende week naar Berlijn afreizen.

"We weten dat we onder een vergrootglas liggen. Daar gaan duizenden Feyenoorders heen. Dat is fantastisch. Feyenoord is een grote club, maar laten we alsjeblieft een grote club zijn in de dingen die we doen in Berlijn. Alsjeblieft maar alsjeblieft, beheers je. Je moet er niet aan denken dat we eventueel als groepswinnaar door gaan en van de UEFA niet door mógen gaan. Daar zit niemand op te wachten. Beheers je, denk goed na over wat je doet en wat we aan onze broek kunnen krijgen."

