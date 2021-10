Politie zet meer mensen in op onderzoek naar intimidatie van Feyenoord en Koevermans

Algemeen directeur Mark Koevermans kondigde gisteren zijn vertrek aan, als gevolg van de vele bedreigingen die hij en zijn gezin de laatste maanden heeft ontvangen van een bepaalde groep supporters. En die bedreigingen hadden vooral te maken met Feyenoord City, de plannen voor het nieuwe stadion. En niet alleen Koevermans wordt bedreigd, ook andere betrokkenen kregen de afgelopen maanden te maken met intimidaties en agressie.

Schandalig

"Het is kwalijk en verdrietig dat iemand zijn baan hierdoor moet opzeggen. We hebben waardering voor de heer Koevermans voor al het werk dat hij in moeilijke omstandigheden heeft gedaan", zo begon loco-burgemeester Karremans zijn betoog. Pascal Lansink-Bastemeijer, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam begrijpt de beslissing die Koevermans heeft genomen, maar betreurt het wel. "Het is verschrikkelijk dat je bedreigd kan worden als je iets voor de club of Rotterdam doet en dat ook je hele familie er last van heeft. Het is echt onacceptabel dat dit is gebeurd. Ik vind het echt heel erg dat hij is opgestapt om deze reden. Het mag nooit de reden zijn dat je opstapt omdat je jezelf niet veilig voelt".

Steven Lammering van de PvdA zei dat voetbal hoort te verbinden, maar dat dat de laatste tijd niet goed gaat. "We mogen ons niet uit elkaar laten spelen door hooligans. Er is nog steeds onrust en die straalt steeds vaker af op de stad. De supporters en het bestuur staan nog ver van elkaar af".

Hij wilde weten of het weer een opleving van hooliganisme was. Volgens het stadsbestuur is het te vroeg om daar nu iets over te zeggen als de daders nog niet bekend zijn.

Robert Simons van Leefbaar Rotterdam verbaast zich erover dat het onderzoek nog steeds bezig is. "Waarom duurt dit zo lang? Zijn er al verdachten in beeld? Er hangen toch camera's?" Burgemeester Aboutaleb stuurde eerder deze week een brief naar de gemeenteraad. Daarin schrijft hij dat de onderzoeken naar incidenten rondom het bestuur van Feyenoord en andere incidenten waarbij mogelijk Feyenoordaanhangers betrokken zijn nog niet zijn afgerond. Aboutaleb zegt te hopen dat hij aan het eind van het jaar daar meer informatie over kan geven.

Nieuwe incidenten?

De raad wilde weten of er de afgelopen weken nog meer bedreigingen en intimidaties aan het adres van Koevermans zijn geweest. Was hij vorige week nog gedreven om door te gaan, gisteren kwam hij voor iedereen ineens onverwacht met zijn mededeling te gaan stoppen. Bij het stadsbestuur zijn voor zover nu bekend geen nieuwe gevallen bekend over zaken rond zijn persoonlijke levenssfeer zegt loco-burgemeester Karremans. "Maar er waren de laatste tijd natuurlijk wel veel zaken rond Feyenoord. Kortgeleden nog met bestuurders van Union Berlin. Dus het is wel continu roerig geweest bij de club."

Voldoende beveiligingsmaatregelen?

Heeft de gemeente Rotterdam wel voldoende gedaan om Mark Koevermans te beschermen tegen intimidaties en agressie? Diverse partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wilden van het stadsbestuur duidelijkheid. Loco-burgemeester Karremans meldde dat er afgelopen tijd extra beveiligingsmaatregelen voor Koevermans zijn genomen. "Het gaat om maatregelen op zijn werkplek in het stadion, maar ook bij hem thuis. Maar verdere details over de maatregelen kunnen niet bekend gemaakt worden".

Ellen Verkoelen van 50 Plus wilde weten uit welke hoek deze bedreigingen en intimidaties komen. Zijn het toch mensen uit de aanhang van de club of hebben de daders van deze bedreigingen er niets mee te maken? Verkoelen verwees naar de persconferentie van de Raad van Commissarissen waarin gezegd werd dat het waarschijnlijk om mensen zonder band met de club gaat. Het stadsbestuur geeft aan dat ze niet ingaan op deze mededeling vanuit de club. Rotterdam wacht eerst de onderzoeken van politie en justitie af.

De VVD wilde weten of de huidige voetbalwet voldoende mogelijkheden biedt om de daders van dit soort acties voldoende aan te kunnen pakken. Volgens loco-burgemeester Karremans wordt dit weer regelmatig ingezet. Naast gebiedsverboden legt Rotterdam ook wijkgebiedsverboden op. In de periode 2018 - 2021 zijn negentig gebiedsverboden opgelegd, waarvan dertig voor voetbal.

Rotterdam heeft wel de wens om die verboden ook buiten de stadsgrenzen te kunnen gebruiken. Nu geldt de maatregel alleen voor de stad waar ze worden opgelegd en niet in andere steden. Het stadsbestuur heeft ook meegedaan aan een proef met een digitale meldplicht. Dat heeft een minder zware impact dan dat de dader steeds naar een politiebureau moet gaan. Voordeel is ook volgens het stadsbestuur dat de maatregel nog vaker kan worden ingezet.

Robert van Simons van Leefbaar Rotterdam vroeg zich af of het vertrek van Koevermans misschien iets te maken had met Feyenoord City. Bijvoorbeeld met het niet rondkomen van de financiering van het nieuwe stadion. Wethouder Van Gils (grote projecten) gaf aan dat hij niet denkt dat het iets met het vertrek van Koevermans te maken heeft.