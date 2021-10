Pompoensoep uit de tuin van Tien en Bep in Chris Natuurlijk van 30 oktober

Zondag is het Halloween en wat doe je dan? Iets met pompoenen natuurlijk. Tien kookt vegetarisch deelt haar recept voor heerlijke pompoensoep met de luisteraars van Chris Natuurlijk en vertelt honderduit over de vele soorten pompoenen die ze kweekt op haar moestuin onder de rook van Rotterdam. Hondje Bep kijkt altijd mee.

Kraai op de tuin bij Tien | Foto: Rijnmond

Heksenkruid

In Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid gaat botanicus Melitta van Bracht voor Chris Natuurlijk op zoek naar Groot heksenkruid. Hopelijk brengt deze plant haar niet op een dwaalspoor.......

Nachtrust

In de Biesbosch stikt het in deze tijd van het jaar van de roodborstjes. In de schemer hoor je ze nog zingen. Dit weekend gaat de wintertijd in en wordt ook de Nacht van de Nacht gevierd. Thomas van der Es, boswachter ecologie bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch, vertelt welke dieren zich in deze tijd van het jaar ophouden in de nachtelijke Biesbosch en hoe belangrijk het is om deze dieren hun nachtrust te gunnen en ze niet te verstoren.

In deze tijd van het jaar hoor je overal roodborstjes zingen in de Biesbosch | Foto: Pixabay

De kleine geschiedenis van Rotterdam

Over Rotterdam is al veel geschreven en daar komt nu nog een boekje bij: De kleine geschiedenis van Rotterdam. Paul van de Laar, stadshistoricus en hoofd van de afdeling geschiedenis aan de Erasmus Universiteit, vertelt in Chris Natuurlijk over zijn boek.

Zaterdag 30 oktober van 08:00 tot 09:00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.