Man ontsnapt aan dood, één verdachte wordt nog gezocht

Een man brengt een bezoek aan een appartement in Rotterdam-Ommoord met bijna fatale afloop. Hij wordt geslagen, geschopt en beschoten. Twee verdachten zijn al aangehouden. Van de derde die nog wordt gezocht, worden beelden getoond.

Het 34-jarige slachtoffer bezoekt op donderdag 16 september rond 00.51 uur een woning aan de Tagoreplaats. Kort daarna komen er nog drie personen binnen. De sfeer slaat dan om en het slachtoffer besluit op te stappen.

Op de parkeerplaats merkt hij dat twee mannen en een vrouw, die ook in de woning waren, hem hebben gevolgd. Ze vallen hem aan en schoppen en slaan hem. Plotseling wordt er geschoten. Het slachtoffer wordt geraakt in zijn been en loopt een schampschot aan het hoofd op. Ook wordt hij beroofd.

Twee verdachten vluchten in een auto, maar door snel optreden weet de politie die auto op de Capelseweg te onderscheppen. Een 30-jarige vrouw uit Nieuwerkerk aan den IJssel en een 25-jarige man uit Schiedam worden aangehouden.

De derde overvaller die het slachtoffer diverse malen schopt is nog voortvluchtig. Hij is herkenbaar gefilmd. De man draagt onder meer een opvallende zwarte parka met witte bontkraag. Uiteraard wil de politie graag weten wie deze man is.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000