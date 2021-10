Vrouw aangerand in Albert Heijn

Een vervelende ervaring heeft een vrouw die bij een filiaal van Albert Heijn boodschappen doet. Als ze bij de groenteafdeling staat knijpt een man in haar billen. Als de vrouw hem geschrokken aankijkt, mompelt hij 'sorry', waarna hij er snel vandoor gaat.

De billenknijper is gefilmd. Hij loopt op zondag 11 juli om ongeveer 15.30 uur de supermarkt aan de Vlietlaan in Rotterdam-Kralingen binnen. Het is een ongeveer 40-jarige man met een blanke huidskleur. Hij heeft een slank postuur en kort donker haar. De verdachte draagt die middag een donkere winterjas en een spijkerbroek.

Ook al lijkt het om een klein vergrijp te gaan, de verdachte wordt wel gezocht omdat dergelijk gedrag niet alleen abnormaal is, maar ook aanranding is. Dus wie herkent de man? Bovendien vraagt de politie zich af of andere vrouwen hetzelfde is overkomen. Als dat zo is neem dan alsnog contact op met de politie.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000