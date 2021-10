Telefoonnummer bank klopt, toch slachtoffer van fraude

Een inwoner van Rotterdam-Overschie raakt 19 duizend euro kwijt door doordat hij in bankfraude trapt. De man die pint van zijn rekening staat op beeld.

Het slachtoffer wordt op 27 juli gebeld door een zogenaamde medewerker van ABN AMRO. Volgens deze medewerker zijn er frauduleuze handelingen verricht op zijn bankrekening.

De man wordt geadviseerd zijn bankpas en die van zijn vrouw door te knippen en mee te geven aan een DHL-koerier die bij hem langs komt.

Het slachtoffer controleert op internet of het telefoonnummer dat hij op het scherm van zijn telefoon ziet, inderdaad van zijn bank is. Dat blijkt het geval, dus geeft hij de passen mee aan de 'koerier'.

Korte tijd later wordt er bij een automaat in winkelcentrum Eudokiaplein in Rotterdam-Noord verschillende malen gepind. Er zijn opnamen van de man die dat doet.

Eens temeer een bewijs dat criminelen geraffineerd te werk gaan. Maar ondanks dat moet je nooit ingaan op dit soort telefonische adviezen. Een bank doet dat namelijk nooit! Herken je de pinner?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000