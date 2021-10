Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne vangen tijdelijk statushouders en vluchtelingen op

Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne volgen het voorbeeld van Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel en zetten zich gezamenlijk in om kleine, tijdelijke opvanglocaties voor statushouders en vluchtelingen mogelijk te maken. Maximaal 98 statushouders en vluchtelingen kunnen terecht op een riviercruiseschip in de Koopvaardijhaven in Hellevoetsluis.

"We vinden dat we als drie gemeenten op Voorne samen onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En doordat ook andere gemeenten in de regio kleinschalige opvang bieden, zorgen we er met elkaar voor dat we ook echt van betekenis kunnen zijn om de overvolle AZC’s te ontlasten en de mensen een goede plek te bieden", zegt Milène Junius, burgemeester van Hellevoetsluis.

De opvang is voor de duur van twee à drie maanden. Naar verwachting kan het schip in november in gebruik genomen worden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zal daar de noodopvang bieden.

'De urgentie is hoog'

In Nederland is er een groot tekort aan opvangplekken in de bestaande asielzoekerscentra. Dit komt doordat nu nog veel statushouders en vluchtelingen wachten op permanente huisvesting. Hierdoor is in die centra te weinig plek om de nieuwe asielzoekers op te vangen.

Eerder trok commissaris van de Koning van Zuid-Holland Jaap Smit aan de bel over de nijpende situatie en riep hij gemeenten in de provincie op om voor het einde van de maand opvangplekken beschikbaar te stellen. "De urgentie is hoog. We hebben geen tijd om lang te vergaderen, we moeten handelen", gaf hij aan.