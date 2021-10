Skeletten, spinrag en grafstenen: Harry's huis is helemaal Halloween

Aan de Zestienhovensekade kun je er niet omheen. Het huis van Harry Ballemaker staat vol met skeletten, spinrag en grafstenen. Een aantal weken geleden begon de Rotterdammer met zijn megaklus. Nu staat er voor het vierde jaar op rij een waar spookhuis. "Daar probeert een skelet iemand te begraven, maar dat lukt nog niet echt", grapt Harry in de voortuin.

De tekst gaat verder onder de reportage over het Halloween-huis van Harry Ballemaker.

Ballemaker geeft toe dat dit een uit de hand gelopen hobby is. Hij wordt er zeker op aan gesproken. Op donderdagavond stoppen genoeg mensen om even naar zijn huis te kijken. "Ik heb ook een vriend die me aanspreekt op die 'gekke lampies'. Maar hij is gek op vissen en daar spreek ik hem op aan. Zo heeft iedereen wat."

Al twee weken uitverkocht

Sommige mensen doen weken over de voorbereidingen van het griezelfestijn. Dat blijkt ook wanneer we een ronde langs de pompoenstalletjes maken. Te beginnen aan de Langeweg in Ridderkerk, waar de grote oranje 'Halloween-pompoenen' van Edwin Buitendijk al twee weken zijn uitverkocht. "Voor ons is het goed, maar het is ook niet leuk voor de mensen die hier nu komen. Ik moet ze telkens nee verkopen", zegt Buitendijk.

Ongeveer tien jaar geleden verkocht hij, in eerste instantie voor de lol, een aantal pompoenen langs de weg. Buitendijk merkt dat de verkoop van pompoenen steeds populairder wordt. "Het aantal pompoenen gaat in de duizenden", vertelt de Ridderkerker. Ook Teun van der Burg uit Rijsoord ziet een toename in de verkoop. "Maar de grote drukte voor de Halloween-pompoen is al geweest. De mensen die hier nu komen, gebruiken de pompoen meer voor de sier", legt Van der Burg uit.

De tekst gaat verder onder de foto:

Teun van der Burg verkoopt pompoenen op zijn erf in Rijsoord | Foto: Rijnmond

Buitendijk vertelt dat sommige mensen al een maand van tevoren op zijn erf een pompoen voor Halloween kopen. "Ze hollen die dan al helemaal uit", legt hij uit. "Maar dan gaat de pompoen schimmelen. Dat uithollen moet je pas vlak voor Halloween doen. Bovendien moet je de pompoenen droog houden. Leg ze niet buiten neer wanneer het regent." Op de boerderij van Buitendijk ligt nog een aantal pompoenen klaar. "Maar die zijn voor mijn zoon, die ook een Halloweenfeest gaat geven."

De tekst gaat verder onder de foto:

De overgebleven 'Halloween-pompoenen' van Edwin Buitendijk | Foto: Rijnmond

Voorproefje

In de regio zijn er nog genoeg andere huizen die versierd worden rondom Halloween. De trick or treat, de traditie waarbij kinderen langs de deuren gaan voor snoep, wordt in allerlei dorpen en steden georganiseerd.

Als Halloween voorbij is, dan zit het er nog niet op voor Harry Ballemaker. Aanstaande maandag haalt hij de versieringen van zijn huis af, om dan alles klaar te maken voor de Kerst. "Dit is nog maar de aanloop", lacht Ballemaker, die voor het zesde jaar op een rij de voorgevel van zijn huis flink gaat aankleden.

Ballemaker heeft de smaak met Halloween te pakken. "Maar er kunnen niet veel spullen meer bij. Ik ga wel bestaande spullen vervangen, maar ik denk niet dat het groter zal gaan worden."