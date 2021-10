Snackbar overvallen in Rotterdam-IJsselmonde | Foto: MediaTV

Een snackbar op de Benedenrijweg in Rotterdam-IJsselmonde is donderdagavond overvallen. Rond kwart over zes kwamen twee jonge tieners de zaak binnen. Met een mes en een vuurwapen bedreigden ze een medewerker. Die raakte lichtgewond aan haar hand.