Tweede Mark Hoogstad Beurs naar Jochem van Staalduine voor reportage en boek over dakloze arbeidsmigranten

De journalistieke Mark Hoogstad Beurs gaat dit naar naar Jochem van Staalduine. Van dat geld wil de Dordtenaar een reportage en een boek maken over dakloze arbeidsmigranten uit Polen en Roemeniƫ in Rotterdam.

Voor de reportage zal Van Staalduine langere tijd optrekken met daklozen en hulpverleners. Oost-Europese daklozen hebben het zwaarder omdat ze hier geen recht hebben op een plek in de opvang.

Van Staalduine spreekt vloeiend Roemeens en leert Pools, een belangrijke voorwaarde om het vertrouwen van de mensen die hij volgt te winnen en een band met hen op te bouwen. “Belangrijk is dat de hoofdpersonen van het artikel personages worden, met een eigen geschiedenis, met dromen en met gebreken”, zegt de journalist.

De Mark Hoogstad Beurs is vernoemd naar de paar jaar geleden overleden AD-journalist Mark Hoogstad. Hij was politiek verslaggever namens de krant. De prijs is bedoeld voor jonge journalisten die aan de slag gaan met onderzoeksjournalistiek.