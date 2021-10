Cocaïne tussen frituurvet en ananassen, straatwaarde van 114 miljoen

Bij controles in de Rotterdamse haven hebben politie en douane de afgelopen dagen twee partijen cocaïne van 930 en 600 kilo onderschept. De opgetelde straatwaarde van de twee ladingen is bijna 115 miljoen euro.

Woensdag vond de douane 600 kilo cocaïne in een zeecontainer met ananassen, bestemd voor een bedrijf in het Westland.

Vorige week donderdag bleek tussen een lading gebruikt frituurvet uit Curaçao 930 kilo coke verstopt te zitten. Het frituurvet moest naar een bedrijf in Ter Aar.

Met deze twee vangsten hebben politie en douane de afgelopen maand voor zover bekend gemaakt in totaal al 6200 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Omgerekend is dat 465 miljoen euro aan drugs. Om de straatwaarde te schatten, hanteert justitie 75 euro per gram.

De vangst wordt verder onderzocht door een speciaal team van douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Rotterdamse Openbaar Ministerie. Doorgaans hebben bedrijven waarvoor de zeecontainers bestemd zijn niets met de drugs te maken.