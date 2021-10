Het weer van vandaag: van stralende zon naar wolken en regen

Vandaag begint de dag nog stralend zonnig. Echter in de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en de dag eindigt bewolkt. Eind van de middag kan er dan wat lichte regen of motregen vallen. Met een middagtemperatuur van 17 graden is het zacht. De zuidenwind waait matig en wordt aan zee krachtig, windkracht 4 tot 6.

Vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt en eerst valt er wat regen of motregen. De temperatuur komt niet lager dan een graad of 10 en de zuiden- tot zuidoosten wind waait matig en aan zee matig tot vrij krachtig.

Morgen is er veel bewolking met nauwelijks zon en in de loop van de dag gaat het af en toe regenen. Bij een middagtemperatuur van 14 graden is het minder zacht. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is matig en aan zee matig of (vrij) krachtig, windkracht 4 tot 6.

Vooruitzichten

Op zondag en in de eerste week van november is het wisselvallig met af en toe regen of enkele buien en is soms de zon even te zien. Op maandag waait er een stevige zuidwestenwind. De laatste dag van oktober verloopt nog zacht met in de middag een temperatuur van 15 graden. Volgende week komt de middagtemperatuur niet hoger meer uit dan 11 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 november bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 12,0 graden en de minimumtemperatuur 6,0 graden. Er valt gemiddeld 33,2 mm neerslag.