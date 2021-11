VIDEO: Deze drone betrapt drugscriminelen in de Rotterdamse haven

De dienst heeft het onbemande vliegtuigje het afgelopen jaar bijna dagelijks ingezet bij operaties in het havengebied. Het is één van de vele maatregelen waarmee opsporingsdiensten en toezichthouders het drugsprobleem in de haven proberen te bestrijden. Zo ontdekte de douane afgelopen weekeinde mede daardoor nog 4178 kilo cocaïne, verspreid over twee containers geladen met grote zakken soja. Het is de grootste cocaïnevangst in de Rotterdamse haven van de afgelopen jaren, net iets groter dan een megapartij die in september werd gevonden (4022 kilo). Het record van de grootste drugsvangst in Rotterdam stamt uit 2005 , toen werd er 4600 kilo cocaïne aangetroffen.

Tijdens de verkenningen naar mogelijke drugssmokkelpraktijken, gebruikt de handhavingsdienst een zogeheten M300, een model waar ook de brandweer mee vliegt. Het apparaat heeft een zoomcamera en een warmtebeeldcamera, waarmee hij warmtebronnen van personen, machines en motoren kan detecteren. Ook kijkt hij vanuit vogelperspectief naar de beweging van personen en goederen. "Het is daarmee het verlengde oog van de douanemedewerker op de grond."

De drone kan op één plek blijven circuleren, flinke snelheid maken en van grote afstand filmen. Zo zijn al veel uithalers tussen de containers op de haventerminals opgespoord. Exacte aantallen kan de teamleider van het droneteam niet noemen, maar de grote stijging van het aantal aanhoudingen is volgens hem zeker mede te danken aan de inzet van de drone. "Hoewel het toegenomen aantal drugsvangsten ook een rol zal spelen bij de hoeveelheid opgepakte uithalers," nuanceert Brodic.

Douane-droneteam | Foto: Rijnmond

Het apparaat wordt aangestuurd door twee medewerkers, die via een schermpje de drone kunnen volgen. Eén piloot bestuurt de drone, de ander bedient de camera. Tijdens een demonstratie op de Maasvlakte zien we het apparaat over en langs stapels containers scheren. Van dichtbij is het gezoem van de propellers goed te horen. Ongewenste figuren op de terminals kunnen het geluid vanaf de grond ook horen. "Maar we kunnen hem ook 100 meter of hoger de lucht insturen, zodat hij uit zicht verdwijnt en onhoorbaar wordt. De lichaamstemperatuur van de uithalers verraadt overigens toch wel hun aanwezigheid, ook al rennen ze weg."

De uithalers lopen op de terminals rond, of slapen in containers in afwachting van een drugstransport. De terminalbedrijven waarschuwen hun personeel voor de onveilige situaties die daardoor ontstaan. Ook de Douane noemt veiligheid een belangrijke reden om het mobiele apparaat in te zetten. Bas Janssen, directeur van Deltalinqs, de ondernemersvereniging in de Rotterdamse haven zei het eerder als volgt: “De uithalers van de drugs, dat zijn tegenwoordig van die zwarte ninja’s die wapens bij zich hebben.”

Door vanuit de lucht eerst het terrein te verkennen, kunnen de medewerkers aan het begin van de operatie veilig op afstand blijven. Pas na de verkenning wordt het opsporingsteam gericht ingezet. Brodic ziet nog meer voordelen: het toezicht is effectiever en efficiënter en door de afstand kan de logistieke operatie op de terminal gewoon door gaan. En daar zijn de bedrijven in de haven dan weer blij mee. Nu ligt een terminal soms uren stil als er een onderzoek plaatsvindt.

Honden

De drone is niet het enige wapen in de strijd tegen de drugssmokkel. Er wordt bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van speurhonden en een mobiele containerscan. De observatie vanuit de lucht is een welkome aanvulling bij de opsporing, meent Brodic. Hij wil de drone nu overal in Nederland inzetten tijdens het toezicht. "Met bepaalde ontheffingen kan hij bijna overal ingezet worden. Vergelijk het met een rijbewijs: als je die hebt, kan je de auto overal besturen, zonder heb je een probleem."

Voor de drone zelf ziet hij nog meer mogelijkheden. "Het opsporen van uithalers is slechts één van de vele toepassingen. We kunnen er ook drugstransporten op zee mee volgen en over land verdachte goederen volgen. De techniek staat ondertussen ook niet stil, dus ik reken in de nabije toekomst op nog veel meer toepassingen."