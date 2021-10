Doek dreigt te vallen voor Feyenoord City: Feyenoord kan onmogelijk ‘ja’ zeggen tegen komst nieuw stadion

Voor het einde van het jaar valt de beslissing over de komst van een nieuw stadion voor Feyenoord. Politiek Rotterdam én de achterban wachten af tot de club kleur bekent maar wie de recente ontwikkelingen in de bouwsector volgt, kan het antwoord al weten. Feyenoord kan onmogelijk ‘ja’ zeggen tegen de stadionplannen van Feyenoord City.

De Rotterdamse club liet 12 maanden geleden weten dat het nog een jaar nodig had om de financiering rond te krijgen en een contract af te sluiten voor de begrote bouwkosten, waar toen binnen de businesscase groen licht aan was gegeven. Dat jaar is bijna voorbij en de tussenstand is niet positief. De financiering is niet volledig rond en de bouwkosten zijn flink gestegen.

Zoals wij eerder al schreven blijven de staalprijzen stijgen. Maar ook op het gebied van materialen als hout en beton zijn de kosten dermate hoog dat er op dit moment geen akkoord te sluiten valt met BAM/Besix om het stadion voor een gegarandeerd bedrag te bouwen. Binnen de gevraagde termijn voor eind 2021 zal een degelijk akkoord er ook niet komen, omdat het bedrag zo ver boven de gewenste 441 miljoen bouwkosten uit komt, dat het door de voetbalclub niet op te vangen is. Grove schatting is dat het bedrag al boven de 500 miljoen uitkomt. Aanpassingen aan het ontwerp of materiaal van het stadion kunnen de kostenoverstijging niet compenseren, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit of businesscase van het stadion.

President-commissaris Toon van Bodegom gaf eerder deze week een persconferentie naar aanleiding van het vertrek van directeur Mark Koevermans. Toen hem door ons gevraagd werd naar de stand van zaken rondom Feyenoord City gaf hij aan ‘op zeer korte termijn’ weer een persmoment te beleggen waarin duidelijkheid wordt gegeven.

Die ‘zeer korte termijn’ moet haast wel ‘binnen enkele weken’ betekenen. Één ding staat na het lezen van bovenstaand verhaal al vast: Feyenoord zal bij dat persmoment in elk geval niet aangeven dat alle ‘stoplichten’ op groen staan en dat het nieuwe stadion er komt.

Opnieuw uitstel of de stekker uit Feyenoord City?

Voor de duidelijkheid nogmaals de veelgebruikte metafoor. Als het gaat over het nieuwe stadion van Feyenoord wordt er gesproken over de drie stoplichten. Het licht van alle drie de stoplichten moet op groen staan, wil Feyenoord het stadion daadwerkelijk laten bouwen. De stoplichten staan symbool voor drie belangrijke onderdelen: de businesscase - waarvan het licht door de club op groen is gezet - de bouwkosten en de financiering. Die laatste twee onderdelen zijn dus nog niet voor elkaar en de gevraagde tijd is om.

Wat zijn nu nog de opties en met welk verhaal kan Feyenoord nog komen? De eerste optie is het meest duidelijk: Feyenoord trekt de stekker er uit. Het is meerdere jaren geprobeerd maar als het stadion niet te bouwen is voor het begrote bedrag én de financiering is nog altijd niet rond, moet je conclusies trekken. Over de gevolgen van dat besluit schreven wij al eerder. Stadion Feijenoord zal dan failliet gaan en moeten worden overgenomen door de voetbalclub. Dat betekent allereerst een periode van scherven oprapen, voordat er gekeken kan worden naar een meer permanente oplossing zoals vernieuwbouw.

De tweede optie is een gesprek met de gemeente om tot een andere oplossing te komen. En dat kan twee kanten op gaan. Er kan gekozen worden om te wachten tot de prijzen in de bouwwereld weer normaliseren. Experts gaan er vanuit dat dit wel één of twee jaar kan duren. Geld om een dergelijke volgende vertraging op te vangen heeft Feyenoord niet meer. Een blik op de presentatie van de jaarcijfers deze week zegt daarbij genoeg.

Extra geld van de gemeente lijkt een utopie

De gemeente heeft 60 miljoen betaald voor de grond waarop het nieuwe stadion zou komen. Als dat stadion er niet komt is dat voor de gemeente een fors probleem, met een reeds vastgesteld bestemmingsplan. Maar of de gemeenteraad ooit gaat instemmen met het dichten van de kosten van een dergelijke vertraging lijkt onwaarschijnlijk. De raad zei eerder dat er ‘geen cent extra’ dan de aandelendeal voor 40 miljoen richting het nieuwe stadion zou gaan.

Als zij voet bij stuk houden zullen beide partijen samen wellicht dezelfde conclusie trekken: we hebben het geprobeerd, maar het nieuwe stadion is niet te betalen.

