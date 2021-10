Huh? Waarom heeft een burgemeester een vuurwapen met kogels in de kluis liggen?

Volgens de burgemeester gaat het om een browning-pistool, waarschijnlijk uit 1915 en gefabriceerd in België. Het wapen zat keurig in een hoes en de kogels van 9 millimeter in een doosje. De vraag is dan hoe dit pistool jarenlang in een kluis van gemeentehuizen heeft kunnen liggen. "In de jaren '80 moesten alle burgemeesters hun wapen inleveren van het ministerie. Ze zijn allemaal vernietigd. Om één of andere reden is dit hier niet gebeurd."

De Hoeksche Waard is een fusiegemeente en de doos met het wapen erin komt uit Strijen. "Dan is het vermoedelijk het dienstwapen geweest van burgemeester Ten Oever (tot 1985 burgemeester red.) of zijn opvolger Van Schaijck," zegt Van Hemmen.

Het doos kogels van het historische pistool | Foto: Gemeente Hoeksche Waard

Het wapen is door de gemeente ingeleverd bij de politie. "Eerst wordt ongezocht of het wapen voorkomt in strafzaken," vertelt Van Hemmen. "Het wapen heeft jaren lang in een doos gezeten, dus we kennen de geschiedenis niet. Daarna wordt gekeken of het wapen onklaar gemaakt kan worden om tentoon te stellen."

De vondst is volgens de huidige burgemeester van de Hoeksche Waard namelijk zeer interessant. "De wapens moesten allemaal vernietigd worden. Dit zou zomaar eens het laatst overgebleven exemplaar kunnen zijn. Dat geeft het wapen veel historische waarde." Mocht het pistool terugkomen bij de gemeente, kan het bij exposities getoond worden, naast bijvoorbeeld historische ambtsketens.

Van Hemmen zelf zou anno 2021 niet graag met een pistool op zak lopen. "Mijn dochter gaat met een Amerikaan trouwen en ik heb daar weleens op een schietbaan gestaan. Op papieren kaartjes schieten is vrij aardig, maar ik ben blij dat ik geen wapen bij me hoef te dragen."