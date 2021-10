Het Theemswegtracé is bijna klaar: geen goederentreinen meer over de Calandbrug bij Rozenburg

Het Theemswegtracé moet ervoor zorgen dat goederentreinen niet langer over de Calandbrug bij Rozenburg hoeven. Die hefbrug moet vaak open voor schepen die naar de Brittanniëhaven varen en dat hindert het treinverkeer. In totaal kost de aanleg van het Theemswegtracé 300 miljoen euro, waarvan 62 miljoen euro als subsidie door de Europese Unie wordt betaald. Het resterende bedrag wordt door het Havenbedrijf en het Rijk betaald.

"De helft van dat bedrag is besteed aan het klaar maken van de omgeving. In het Rotterdamse havengebied liggen in de grond heel veel kabels en leidingen. Die hebben we eerst allemaal moeten vervangen voor er ook maar 1 paal in de grond ging", zegt Steven de Mos, de projectleider. "Ook hebben we rekening moeten houden met de natuur, beschermde vogels en het behouden van een herdenkingsboom voor een overleden persoon. Dit op nadrukkelijk verzoek van de familie."

Uitdaging

Bouwen in bestaand bebouwd gebied is altijd een uitdaging. Laat staan midden tussen de actieve chemische industrie. Daarnaast kan het spoor geen al te scherpe bochten maken. Toch vroeg de situatie daar wel om, een onmogelijke klus. "Dan is het fantastisch om te merken dat onze onderaannemers knappe koppen in dienst hebben. Op het traject zijn twee bruggen. Maar die lopen recht waar het spoor wel een bocht moet maken. Door een iets bredere stalen brug te ontwerpen kan het spoor op die brug wel een bocht maken. Zo zit dit trace vol met vernuftigheden", aldus een trotse Steven de Mos

Ook ProRail de beheerder van het spoor is blij met het resultaat en over drie weken rijden de eerste treinen over het viaduct. "Daarvoor sluiten we eerst 6 dagen de havenspoorlijn om het oude spoor op het nieuwe spoor aan te sluiten. Op 8 november kan het spoorgoederenverkeer van en naar de haven weer worden opgestart", aldus Martijn de graaf van ProRail.

De officiële opening volgt op 15 november. Het havenbedrijf verwacht dat de nieuwe havenspoorlijn op tijd wordt afgeleverd, ‘als alles ook in deze laatste weken volgens plan loopt'.