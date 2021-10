Van Coolsingel tot Ajaxstraat: alle 6500 straten in Rotterdam krijgen uitleg

Rotterdam gaat als eerste stad van Nederland alle straatnamen uitleggen via een QR-code. Vaak zijn straten vernoemd naar historische figuren, waarvan de meeste mensen geen idee meer hebben wat ze in het verleden hebben betekend. Sommige namen zijn een beetje omstreden, maar ook de onomstreden namen verdienen meer aandacht, vindt wethouder Vincent Karremans.

"We hebben op die blauwe bordjes 48 tekens ruimte. Daar kun je vaak niet heel veel op kwijt. Er een roep ook vanuit D66 om de koloniale straatnamen uit te lichten en uit te leggen. Dat willen we doen. We gaan geen straatnamen censureren, maar willen wel uitleg geven. Dat past niet onder zo'n straatnaambord, dus doen we dat middels een QR-code."

De wethouder wil niet met de morele vinger van nu naar het verleden kijken en straatnamen niet als goed of fout bestempelen. "Dus wat we bedacht hebben, ook omdat het ontzettend leuk is, is alle 6500 straatnamen van informatie te voorzien. Van de Coolsingel tot de Ajaxstraat in Hillegersberg. Ik hoef niet uit te leggen dat dat wat uitleg behoeft."

Op ooghoogte

De QR-code is gedurende de coronacrisis veel meer in gebruik geraakt. Niet alleen als toegangsbewijs, maar ook voor bijvoorbeeld menukaarten op een terras. De codes komen op ooghoogte te hangen, zodat iedereen met een smartphone erbij kan, belooft Karremans. "We gaan er een logische plek voor vinden."

Alle straten van bordjes met QR-codes voorzien gaat vermoedelijk jaren duren. Historici van stadsarchief Rotterdam gaan de teksten schrijven die de straatnamen van uitleg voorzien. Begin volgend worden de eerste QR-codes al opgehangen.