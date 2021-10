Scheidsrechter verdacht van ontucht met 19-jarige: 'We gaan wel seks hebben, als je wilt slagen'

Het incident zou zich hebben voorgedaan in februari van dit jaar bij de 57-jarige verdachte thuis. Volgens hem bleven er wel vaker mensen slapen die hij kent uit de voetballerij. De 19-jarige jongen zegt dat hij bij de Vlaardinger in bed moest komen en dat hij toen is betast, tegen zijn zin.

Dna

Direct daarna stuurde hij een appje naar zijn vriendin: ‘hij zat aan me’. Hij vertrok naar haar waar hij overstuur aankwam en flauwviel. De politie werd gebeld en die nam dna af. Het dna van de verdachte werd niet aangetroffen in de onderbroek en op zijn geslachtsdeel, maar wel aan de onderkant van zijn buik.

De verdachte heeft daar wel een verklaring voor. “We waren bij een kennis geweest, veel drank op, dansen, polonaise. Mensen vielen op elkaar, zo kan het dna zijn overgebracht. Dat het niet op zijn penis zat, bewijst dat ik hem daar niet heb aangeraakt.”

Justitie heeft meer bewijs. Naast de appjes van het slachtoffer aan zijn vriendin en moeder over de ontucht, is er een app van de verdachte zelf, de volgende morgen. 'Het was gisteren gezellig'. En kort daarna: ‘Je bent toch niet boos? Anders sorry.’ De man legt dat als volgt uit: “Ik was de avond ervoor stomdronken en ben vroeg voor Pampus gegaan. Dus ‘sorry dat ik in slaap ben gevallen’ betekent het.”

'Voetbalhumor'

Er is nog een ander appje, van een week eerder. ‘We gaan wel seks hebben. Ik meen het, als je wilt slagen’. Dat past bij de verklaring van de 19-jarige dat de Vlaardinger hem kon helpen hogerop te komen in de scheidsrechterswereld. In ruil voor seks.

De verdachte spreekt ook dat tegen. “Die tekst in dat appje, dat is voetbalhumor. Beetje Johan Derksen, Veronica Inside. En ik was helemaal zijn coach niet, ik heb hem hooguit twee keer begeleid. Ik was niet in de positie hem te helpen.”

De rechter wilde weten waarom de jonge scheidsrechter hem zou willen belasteren als het allemaal niet waar is. “Hadden jullie ruzie?” Volgens de verdachte was daar geen sprake van. “Misschien kwam het doordat ook hij die avond veel had gedronken en we hadden geblowd.”

De Vlaardingse verdachte zegt zeker te weten dat er niets onoorbaars is gebeurd, ook al zegt hij zich weinig te kunnen herinneren doordat hij dronken was. “Ik ben gewoon in een slechte film beland.” Justitie wil naast de taakstraf een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De rechtbank in Rotterdam doet op 12 november uitspraak.