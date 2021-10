Sparta-trainer Fraser over derby-tegenstander Feyenoord: 'Opmerkingen vanuit dat kamp geven extra prikkels'

"Deze is heel beladen voor onze supporters", beseft Fraser zich maar al te goed. Die boodschap wil hij dan ook bij zijn spelers overbrengen. "Ik vind wel dat ze dat moeten weten. Zeker omdat we ook wat opmerkingen vanuit dat kamp hebben gehoord", doelt Fraser op Feyenoord. "Dat geeft wel wat extra prikkels. Het zijn opmerkingen die ik begrijp, want zij zijn in vorm en wij hebben het zwaarder. Ik hoop dat zij er vanuit gaan dat het heel makkelijk wordt, dan is het aan ons om het tegendeel te bewijzen."

Bereidheid

Waar Sparta haar stadsgenoot zondag pijn kan doen, wil Fraser nog niet kwijt. "Maar er zijn altijd mogelijkheden. We kunnen een goede organisatie neerzetten en de bereidheid is er. Alleen het balbezit is op dit moment niet goed genoeg. Daar brengen we te weinig, dus die kritiek is terecht."

Waar Sparta dit seizoen nog maar één keer won, miste het al een legio aan kansen die meer punten op hadden kunnen leveren. Desondanks maakt Fraser zich niet heel veel zorgen om het voorlopige gebrek aan doelpunten bij de Rotterdammers van West. "Kansen maken is het moeilijkste van het spelletje, ik zou me vooral zorgen maken als we geen bereidheid tonen."

Over de goede seizoenstart van tegenstander Feyenoord, dat onder nieuwe trainer Arne Slot voorlopig maar drie verliespunten meer heeft dan koploper Ajax, wil Fraser weinig kwijt. "Ik houd me met Sparta bezig. Ik ken wel een aantal spelers en hun kwaliteiten. Wat dat betreft is er al een hoop bekend."

