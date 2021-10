Geen enge geesten en huilende kinderen bij 'Happyween'

"Als je teruggaat naar waar Halloween oorspronkelijk voor staat, dan is het een feest waar geesten mee gemoeid zijn. Het komt van de Kelten en is in de loop der tijd opgenomen in onze cultuur'', vertelt organisator Corma Bezemer. "We willen vanuit ons geloof niet spotten met geesten, maar juist het licht vieren. Daarom brengen we vrolijkheid in de straten van Barendrecht."

En vrolijkheid is er. Een tocht met lichtjes, een fanfareband en vrolijk geschminkte gezichten vertrok vrijdagavond vanaf het schoolplein van de Rehobôthschool voor een ronde van 2 kilometer. Kleuters, ouders en opa's en oma's liepen mee.

Happyween lampionnenoptocht | Foto: Rijnmond

"Ik zag eerder vandaag wel iemand met een eng masker, maar dit vind ik niet eng", zegt de 7-jarige Jelle. Hij heeft een rode lampion in de vorm van een papegaai vast en loopt voorop. "Die geesten blijven weg met dit licht", weet hij zeker. De 10-jarige zusjes Anne en Sophie zijn wel verkleed. "Wij zijn verkleed als heks, maar heksen zijn niet eng hoor."

De organisatie is het hele weekend nog druk in touw met tochten en spelletjes in het thema van 'Happyween', om het enge Halloween een vrolijker tintje te geven.