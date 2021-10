Slot over onrustige week Feyenoord in aanloop naar derby: 'Het leeft niet in de groep'

"Voor de goede orde: ik heb heel plezierig met Mark (Koevermans, red.) gewerkt", vertelt Slot. "Ik vermoed dat het binnen de selectie wel besproken is, maar ik heb niets anders aan ze gemerkt. Het leeft niet in de groep. We hebben lekker getraind en ons voorbereid op zondag."

Derbygevoel

Slot speelde zelf als speler al meerdere Rotterdamse derby's, maar altijd stond hij aan de kant van Sparta. Zo won Rotterdam-West in 2008 met 2-1 van Zuid, mede door een doelpunt van Slot. Desondanks leeft het derbygevoel nu nog niet heel sterk bij de huidige trainer van Feyenoord. "Het is vooral belangrijk om drie punten te halen. Ik ben er niet zo van om in een derby hele andere dingen dan normaal te doen. We moeten ons eigen spel spelen en de gevaarlijke aanvallers van Sparta in toom houden."

"Het karakter van de trainer zie je echt terug in de ploeg", vertelt Slot over tegenstander Sparta. "Ze hebben een aantal keer niet gekregen waar ze recht op hadden, ze hadden meer punten moeten hebben. Een jaar geleden stond ik daar met AZ 0-4 voor (einduitslag 4-4, red.), maar ze geven nooit op en gaan altijd door. Dat zegt iets over de ploeg en het karakter van Henk, nooit opgeven en altijd doorgaan. Dat is wat we kunnen verwachten en daar zal ik mijn spelers op voorbereiden. Niet op het derbygevoel."

Slot beschikt zondag op Het Kasteel over een fitte selectie. Of Alireza Jahanbakhsh, die tegen Cambuur plaats moest maken voor Jens Toornstra rechts voorin, terugkeert in de basis wil de trainer van Feyenoord nog niet zeggen. "Ik vond dat Alireza niet moest spelen, dat had een groot gedeelte met tactiek te maken. Het is wel heel goed ingevuld in Leeuwarden, we gaan zien hoe we dat zondag doen."

Bekijk hieronder het hele interview met Feyenoord-trainer Arne Slot.