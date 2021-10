Mijnans over strijdwijze Sparta in derby tegen Feyenoord: 'Gaan hoger druk zetten dan normaal tegen topploegen'

"We hebben punten nodig, dat is duidelijk", blikt Mijnans vooruit op de stadsderby tussen de nummer vier en zeventien van de eredivisie. "Ik denk dat we goed in ons vel zitten, de sfeer is goed. We zijn feller naar elkaar, ik denk dat we dat zondag tegen Feyenoord ook moeten laten zien. Dan denk ik dat het mogelijk is om drie punten te pakken."

Sparta bewees de afgelopen jaren, onder meer dit seizoen tegen PSV (2-1 verlies), zich goed aan te kunnen passen aan het spel van topclubs. Toch gaat de ploeg van trainer Henk Fraser het zondag anders aanpakken, vertelt Mijnans. "Ik denk dat we van plan zijn om op ons eigen Kasteel meer de druk erop te gaan zetten. Ik denk dat wij wel een idee hebben hoe we tegen Feyenoord hoger druk kunnen zetten dan dat we normaal doen tegen topploegen."

Snelheid

Naast 'hoger aanpakken en daar ballen afpakken', denkt Mijnans dat Sparta de buren van Zuid op meer manieren pijn kan doen. "Hen straffen met onze snelheid in de diepte, ik denk dat we daar heel goed in zijn. We geven ook weinig kansen weg, dat zijn we dit keer weer van plan. Daarnaast moeten we gewoon lekker voetballen."

"Feyenoord heeft een prima periode achter de rug, ook Europees. Ze hebben een goede ploeg, de trainer heeft het ook goed opgepakt in vergelijking met vorig jaar. Des te leuker is het om van Feyenoord te winnen en de underdog te zijn."

