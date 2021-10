In Jemen was Muaadh huisarts, in Rotterdam statushouder die op een boot slaapt

Deze week zijn de eerste statushouders gearriveerd op riviercruiseschip met de toepasselijke naam 'Rotterdam'. De komende twee maanden wordt dit hun tijdelijke thuis in de Persoonshaven in de wijk Feijenoord omdat ze in afwachting zijn van overplaatsing. Rotterdam neemt tijdelijk negentig statushouders op om de asielzoekerscentra te ontlasten.

Muaadh loopt door de smalle en lage loopgangen. Een masker is verplicht op het schip. Het is de tweede dag op het schip en hij moet nog wennen, hij zoekt de trap naar de gezamenlijke ruimte. Door oorlog is hij uit Jemen gevlucht. Via Saudi-Arabië is hij in Nederland gekomen waar hij nu twee maanden verblijft. Zijn vrouw en drie kinderen zijn nog in Saudi-Arabië. Gezinshereniging heeft nu zijn prioriteit.

Muaadh in zijn kajuit | Foto: Rijnmond

In Jemen was Muaadh huisarts met een eigen praktijk. Hij wil zich nu gaan specialiseren in infectieziekten. Daarvoor moet hij eerst zijn master halen. “Ik ben daarna pas gekwalificeerd om hier te werken.” Hij vindt het verblijf op de boot een praktische oplossing voor het tekort aan opvanglocaties. “Ik heb hier alle faciliteiten die ik nodig heb.”

Deze mensen vormen geen gevaar voor de veiligheid Wethouder Karremans

Op de tweede dag van de aankomst, komt een delegatie langs van de gemeente met wethouder Vincent Karremans. Hij is de architect van het plan om de statushouders op dit schip in de Persoonshaven te huisvesten. Volgens hem is deze plek de beste optie omdat het in bewoond gebied is, er sociale controle is maar ook omdat deze kade niet verhuurd is. “Deze mensen vormen geen gevaar voor de veiligheid", zegt hij.

Wethouder Karremans in gesprek met Muaadh | Foto: Rijnmond

Overlast

Bewoners uit de buurt reageren wisselend op de komst van hun nieuwe buren. De reacties gaan van “Laat er nog maar een boot komen” en “Ik heb er geen problemen mee” tot “We hebben er niet om gevraagd”. Het grootste probleem ervaren de bewoners die aan de kade wonen - twintig meter van de boot vandaan - van de motoren die aan staan omdat er stoom gegenereerd moet worden.

Een bewoonster die anoniem wil blijven: “Het gaat om de stank van de uitlaat. Ik moet met de deur en ramen dicht houden. Ik heb COPD en het is verergerd sinds de boot er is.” Een andere bewoner kijkt uit op de boot. Hij snapt dat die mensen onderdak nodig hebben, maar ergert zich ook aan de motor. “Het geeft een irritant geluid en dat gaat dag en nacht door.”



Feyenoorder

Wethouder Karremans is op de hoogte van deze klachten en is vastberaden om naar een oplossing te zoeken. “We kijken naar twee opties: een accu aggregaat of walstroom.” Dit is niet de enige belofte die de wethouder doet. In een gesprek met statushouder Muaadh hebben ze het over de club die niet heel ver van de boot is verwijderd: Feyenoord. “Misschien neem ik je een keertje mee naar het stadion. Dan maken we een echte Feyenoorder van je.”