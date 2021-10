Een laatste plaats en een echec in de beker: FC Dordrecht wil er desondanks nog vol voor gaan

De individuele fouten, waardoor FC Dordrecht dit seizoen vaak verliest, beginnen een patroon te worden, merkt trainer Michele Santoni op. FC Dordrecht speelt bij momenten aardig tot goed voetbal in de eerste divisie, maar ging al acht keer in dertien wedstrijden onderuit. Ook tegen koploper FC Volendam weet de hekkensluiter goed weerstand te bieden. Sterker nog, de 1-0 voorsprong in het Kras Stadion is op dat moment van de wedstrijd zelfs verdiend. Toch gaat het weer mis voor Dordt, iets wat Santoni dit seizoen vaker heeft gezien.

"Als je vandaag geen team hebt gezien, dan heb je een blinddoek voor je hoofd." FC Dordrecht-trainer Michele Santoni

"Je weet dat je tegen een goede tegenstander speelt. We probeerden opportunistischer te spelen. Dat werd goed uitgevoerd. Iedereen vecht ervoor en ging vol in duel. Je had het gevoel dat er meer in zat", zegt Santoni. Tegen individuele fouten valt niet tegenop te trainen, geeft de trainer van FC Dordrecht toe. "Maar daar probeer ik niet over na te denken. Wat ik wel doe, is datgene wat binnen mijn verantwoordelijkheid ligt. Ik probeer de jongens vertrouwen te geven."

Knullig

Dat uitgerekend Toine van Huizen in de fout zou gaan tegen FC Volendam, zag Santoni alleen niet aankomen. Na afloop van het uitduel hoefde hij niets tegen zijn aanvoerder te zeggen. Van Huizen weet namelijk zelf goed dat hij schutterde. "Ik zit er eerlijk gezegd even doorheen", geeft Van Huizen toe. "Het is extra zuur dat ik op zo'n knullige manier de 1-1 weggeef."

Van Huizen veroorzaakte ook nog eens een penalty, waaruit FC Volendam in de tweede helft scoorde. "Ik roep al weken over knullige fouten en onvolwassenheid, maar nu ben ik degene - met ervaring - die het doet." Hij zegt dat FC Dordrecht op deze manier zichzelf niet goed op de kaart zet. "Zeker met de ambities die deze club uitdraagt. We moeten als groep mee met deze ambities."

'Klaar om het team omhoog te helpen'

Iemand die ook hoopt op betere tijden bij Dordt, is Mathis Suray. De 20-jarige aanvaller scoorde bij FC Volendam-FC Dordrecht twee keer en was hiermee voor het eerst trefzeker op professioneel niveau. "Ik ben daar heel erg blij mee. Het is een dag die ik niet ga vergeten", zegt Suray na afloop van de wedstrijd.

Vorig seizoen stond Suray al onder contract aan de Krommedijk, maar daarin kon hij geen potten breken. Suray heeft daar een aantal redenen voor. "Vorig seizoen speelde ik voor het eerst op professioneel niveau. Ook ben ik geblesseerd geweest en heb ik corona gehad. Daarom was ik niet altijd bij de selectie", legt Suray uit. Nu is de Belg eindelijk fit. "Ik ben klaar om het team omhoog te helpen."

Kijk hieronder naar het interview met FC Dordrecht-aanvaller Mathis Suray. De tekst gaat verder onder de video:

Omhoog moet FC Dordrecht zeker. De Schapenkoppen staan met zeven punten uit dertien wedstrijden onderaan in de eerste divisie. Suray benadrukt dat hij droomt van de play-off met Dordt, maar onderstreept ook dat dit een ingewikkeld verhaal gaat worden. "Maar FC Dordrecht is met iets nieuws bezig. Dat kost tijd, maar ik denk dat het zal lukken en dat we beetje bij beetje gaan stijgen op de ranglijst."

Aan het begin van het seizoen sprak aanvoerder Van Huizen ook zijn persoonlijke ambitie uit om voor de play-off te gaan. "Je koopt er geen drol voor door attractief en leuk voetbal te spelen. Met De Graafschap heb ik vorig seizoen genoeg wedstrijden gespeeld die er niet uit zagen, maar we wonnen die wel", zegt Van Huizen, die extra baalt dat hij tegen FC Volendam de schlemiel was.

Van Huizen en Santoni zitten niet bij de pakken neer en geloven in betere tijden. De trainer van FC Dordrecht ziet bij zijn ploeg ook lichtpunten: "Ik heb de afgelopen weken vaak gehoord dat er geen team te zien was. Als je dat vandaag niet gezien hebt, dan heb je echt een blinddoek voor je hoofd", zegt Santoni.