Hekkensluiter FC Dordrecht begint goed bij koploper FC Volendam, maar geeft tegengoals onhandig weg

In de beginfase kreeg FC Dordrecht twee goede schietkansen. Jacky Donkor mocht de trekker tweemaal overhalen. Eerst trapte de Belg de bal ver naast na slordig balverlies van FC Volendam. Een aantal seconden later ging de tweede poging van de Belg maar nipt langs de linkerkant van de paal. In de negende minuut scoorde FC Dordrecht de verdiende openingsgoal. Mathis Suray ronde één op één deze kans fraai af (0-1).

De tekst gaat verder onder de foto:

Mathis Suray viert zijn eerste doelpunt voor FC Dordrecht tegen FC Volendam | Foto: Orange Pictures - Patrick Goosen

Vervolgens hield FC Dordrecht zich makkelijk staande, maar de Schapenkoppen gaven knullig de gelijkmaker weg. Toine van Huizen verslikte zich, waarna de oranjehemden snel konden omschakelen. Robert Mühren pakte dit cadeautje makkelijk uit (1-1). Vervolgens zetten de thuisploeg aan, al werd FC Volendam vlak voor de rust wel geholpen door FC Dordrecht. Anouar El Azzouzi maakte in het eigen zestienmetergebied een onnodige handsbal. Mühren pakte dit cadeautje uit en scoorde vanaf de penaltystip de 2-1.

Mühren op schot

Het eerste gevaarlijke moment van FC Dordrecht liet in de tweede helft niet lang op zich wachten. José Pascu kopte een voorzet van Suray recht op FC Volendam-doelman Filip Stankovic. Vlak voor het uur redde Liam Bossin zijn ploeg. Hij pareerde het schot van FC Volendam-invaller Achraf Douiri met de voet.

Halverwege de tweede helft ging Van Huizen weer in de fout. Deze keer duwde hij in het zestienmetergebied Boy Deul van FC Volendam omver. De bal ging wederom op de stip. Mühren benutte ook deze strafschop (3-1). Na deze tegengoal kreeg FC Dordrecht direct een aardige mogelijkheid op de aansluitingstreffer. Pascu trapte ietwat wild de bal over.

FC Dordrecht speelde in de slotfase tegen tien spelers van FC Volendam. In de 71e minuut kreeg rechtsback Denso Kasius namelijk zijn tweede gele kaart, waarna hij door scheidsrechter Erwin Blank met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Het mannetje minder deerde FC Volendam niet. Een kwartier voor tijd scoorde Mühren met een intikker de 4-1. Het tweede doelpunt van Suray was in de tachtigste minuut slechts eentje voor de statistieken (4-2). FC Dordrecht voerde de druk zeker nog op, maar de spanning kwam niet meer terug in de wedstrijd.

FC Volendam - FC Dordrecht 4-2 (2-1)

9' 0-1 Mathis Suray

23' 1-1 Robert Mühren

43' 2-1 Robert Mühren (penalty)

66' 3-1 Robert Mühren (penalty)

75' 4-1 Robert Mühren

80' 4-2 Mathis Suray

Bijzonderheid: 71' Denso Kasius (Rood, FC Volendam)

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Hobbel, Van Huizen, N'Diaye, Savastano (75' Biberoglu); Miceli (71' Vermeulen); Pascu, El Azzouzi (83' Hölscher); Suray, Agrafiotis, Donkor