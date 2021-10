Winter of love: tien leuke dates voor de natte, koude dagen

Daten tijdens corona was een stuk ingewikkelder dan in het oude normaal. Alles dicht en weinig te doen. Nu is de korte summer of love alweer voorbij. Dag terrasjes, festivals, hangen in het park of op een strand, koning winter is alweer onderweg. Maar daten terwijl het regent en koud is, hoeft niet ingewikkeld te zijn, er zijn echt opties genoeg!

Om er een winter of love van te maken, hebben wij tien leuke, romantische date-ideeën voor de herfst en winter voor je op een rijtje gezet.

1. Een avond competitie bij Gamestate Rotterdam

Dichtbij de Kuip vind je Gamestate. Zijn jullie allebei zeer competitief én fanatiek? Dan wordt deze date zeker een succes. Bij Gamestate zijn er meer dan 60 spellen die je kunt spelen. Van een dance battle tot old school Mario Kart, het is er allemaal. Daag je date uit en wie verliest organiseert de volgende date.

2. Met een deelscooter de natuur in

Als het niet regent is buiten zijn natuurlijk ook eens leuk. Lekker een frisse neus halen in de natuur. Huur een deelscooter en ga samen op pad. Rijd bijvoorbeeld naar een mooi park of bos en haal ergens een warme kop koffie of thee voor onderweg. Romantisch wandelen door een herfstig decor. En achterop de scooter moet je je natuurlijk goed vasthouden aan de persoon voor je. Veiligheid voorop ;)

3. Swingen en skaten bij Skatefever Capelle aan den IJssel

In Capelle aan den IJssel vind je Skatefever. Hier kun je swingen op lekkere muziek terwijl je aan het rollerskaten bent. De activiteit is binnen, dus helemaal winterproof. Rol door de zaal, pak je date bij de hand en waag een dansje samen.

4. Samen knoeien en creatief doen met chocolade

Wie houdt er nou niet van chocolade? Ga samen aan de slag tijdens een winterse chocolade workshop. In Dordrecht en Rotterdam vind je Olala Chocola waar je twee uur zoet bent met chocolade. Fun fact: in chocolade zit theobromine. Dat is een stofje met een stimulerend effect en werkt positief voor de gemoedstoestand. Je wordt dus echt gelukkig van chocolade.

5. Dating in the dark tijdens een potje glowgolf

Een activiteit is tijdens een date altijd fijn. Tijdens een potje glowgolf kun je lekker bezig zijn terwijl je elkaar beter leert kennen. Glowgolfbanen zijn altijd donker en verlicht door glow in the dark elementen. Dat brengt toch wat romantische sferen met zich mee. In onze regio zit in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Schiedam een glowgolfbaan.

6. Test jullie teamwork tijdens een escape room

Wil je elkaar écht goed leren kennen? Dan is een escape room misschien wel een goed idee. Hoe presteren jij en je date onder druk? Weet de ander zijn/haar hoofd koel te houden? Hoe gaat jullie samenwerking? Je komt er allemaal achter tijdens een spannende escape room. In onze hele regio zijn verschillende escape rooms te vinden, elke heeft weer een ander thema.

7. (D)eten op de Pannenkoekenboot

Ook als het slecht weer is zijn er nog genoeg manieren om iets van de stad te zien. Zo kun je op de Pannenkoekenboot onbeperkt pannenkoeken eten, terwijl je lekker warm en droog zit. De boot vaart bijvoorbeeld langs de Erasmusbrug, de Euromast en het Noordereiland. Dus kruip lekker tegen elkaar aan en geniet van het uitzicht. Voor €19.50 per persoon kun je genieten van een 75 minuten durende rit, inclusief zoveel pannenkoeken als je wil.

8. Je eigen kerstbal blazen tijdens een glasblaasworkshop

Deze date is wel iets prijziger dan de andere ideeën, maar wel een van de meest creatieve. In Historisch Delfshaven kun je bij Miranda van der Waal een workshop kerstbal glasblazen volgen. Hoe leuk is het om in jouw kerstboom een eigen zelf geblazen bal op te hangen? Voor €95,- per persoon ben je 3 á 4 uur onder de pannen, hapjes en drankjes zijn inbegrepen.

9. Een nostalgische pot jeu-de-boules

Borrelen terwijl je een ouderwets potje jeu-de-boules speelt. Het kan bij Mooie Boules Rotterdam. Huur al vanaf €12,50 een baan en om de week is er discoboulen op vrijdagavond. Dan kun je op de zolderverdieping ook nog een dansje wagen. Omdat de banen allemaal indoor zijn, is het weer buiten nooit een spelbreker.

10. Culinair kokkerellen tijdens een workshop

In plaats van heel cliché uit eten gaan tijdens een date, kun je ook samen koken. Doe een leuke kookworkshop en eet jullie gemaakte gerecht daarna samen op. Door heel de regio worden kookworkshops aangeboden. Of je nou gek bent op de Italiaanse, Franse, Japanse of Indonesische keuken; je hebt naar ieders wens een passende workshop.

