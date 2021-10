Willem Engel verliest rechtszaak tegen Facebook

Engel had onder meer het middel Ivermectine aanbevolen tegen Covid. Ook had hij gesteld dat het Pfizer-vaccin giftig is. Facebook had de berichten verwijderd omdat zij in strijd zijn met haar richtlijnen. Het bedrijf benadrukt daarbij dat die richtlijnen zijn opgesteld na een oproep van overheden en internationale gezondheidsorganisaties.



De rechter wijst erop dat Facebook het recht heeft haar eigen beleid te bepalen en berichten te schrappen. Ook is duidelijk dat de bewuste posts van Engel in strijd zijn met die richtlijnen. Zo stelt de rechter dat Ivermectine geen goedgekeurd middel tegen corona is en dat Facebook berichten die de veiligheid van vaccins betwisten niet accepteert.



Willem Engel had zich onder meer beroepen op de vrijheid van meningsuiting die in het geding zou zijn. De rechter zegt dat die vrijheid kan worden beperkt als de volksgezondheid moet worden beschermd. Hij moet 1600 euro aan proceskosten betalen en Facebook hoeft de berichten niet terug te plaatsen.