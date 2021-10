Oud-teammanager Van Noortwijk over effect onrustige week Feyenoord op spelersgroep: 'Dat heeft niet zoveel invloed hoor'

"Ik heb er vijftien jaar gezeten, in die spelersgroep wordt het wel besproken maar dat heeft niet zoveel invloed hoor." Dat vertelt Bas van Noortwijk in FC Rijnmond over de onrustige week die Feyenoord al achter de rug heeft, met rode jaarcijfers, een vertrekkende Mark Koevermans en een dreigend vallend doek voor Feyenoord City.

"Ze gaan gewoon over tot de orde van de dag", vertelt Van Noortwijk. Volgens de oud-teammanager komt de directeur af en toe wel bij de spelers langs voor een praatje, 'maar dagelijks worden ze er niet mee geconfronteerd.'

Komende zondag hoopt Feyenoord de week sportief in ieder geval goed af te sluiten, in de stadsderby tegen Sparta. Van Noortwijk, tevens oud-keeper op Spangen, verwacht dan een teruggetrokken Sparta op Het Kasteel. "Als Feyenoord problemen heeft is het als ze het spel moeten maken. Dan lijkt het me dat Henk Fraser de bus gaat parkeren."

"Wat Sparta ook verzint, het moet goed uitgevoerd worden", vult Ruud van Os aan. "De stemming op de tribune bij Sparta is uitermate slecht. De term degradatie valt om de twee minuten."

"Er wordt niet gewonnen, dat is het probleem", vervolgt Van Noortwijk over Sparta. "De kleine selectie gaat doorwegen, straks wordt het met schorsingen en blessures alleen maar erger. In de winterstop zal er echt versterking moeten komen, anders heeft Sparta echt een probleem."

Kijk hieronder de hele uitzending van FC Rijnmond terug, met ook aandacht voor het vertrek van directeur Mark Koevermans en het dreigende vallende doek voor Feyenoord City.