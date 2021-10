Dordts ziekenhuis schrapt alle planbare zorg voor twee weken na 'explosieve toename' coronagevallen

Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 wordt opgenomen in het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht is zo groot, dat het ziekenhuis heeft besloten om alle niet-spoedeisende, geplande operaties uit te stellen. Het gaat om ongeveer honderd operaties tussen 1 en 15 november.

“In de hectiek van de oplopende besmettingen wilden we dolgraag alle reguliere zorg blijven bieden”, zegt bestuursvoorzitter Peter van der Meer in een verklaring van het ASZ. Nu zijn er volgens het ziekenhuis toch zware maatregelen nodig, “om voldoende personeel en bedden vrij te spelen en veilige zorg te kunnen blijven bieden." Het gaat om circa tien operaties per doordeweekse dag die niet doorgaan, dus zo’n 100 in totaal voor twee weken. Alle spoedeisende zorg gaat door, evenals alle poliklinische zorg en onderzoeken en ook alle operaties in de locatie in Zwijndrecht.

Het ziekenhuis heeft verder besloten dat de corona-maatregelen weer strenger worden in het ziekenhuis zelf. Vanaf maandag 1 november krijgt iedereen in de ziekenhuisgebouwen weer het dringende verzoek om een mondkapje te dragen. Ze worden bij de ingang uitgedeeld aan bezoekers en patiënten die geen mondkapje hebben. Verder mogen patiënten maar één bezoeker ontvangen per dag. Het Albert Schweitzer wil met de maatregelen de verspreiding van het coronavirus binnen de ziekenhuismuren tegengaan.