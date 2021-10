Rotterdamse politiek verdeeld over toekomst Feyenoord City: 'de bal ligt bij Stadion Feijenoord, alleen zij kunnen de stekker eruit trekken'

De kans dat de bouw van een nieuw Feyenoord-stadion door kan gaan, is vrijwel nihil. Dat zeggen bronnen tegen Rijnmond. Door gestegen bouwkosten ligt het prijskaartje van het project boven de maximaal gestelde 441 miljoen. De financiering van het project is nog altijd niet rond.

De bouwkosten zijn volgens de laatste prognoses boven de 500 miljoen gestegen. "Dat kan eigenlijk niet opgevangen worden door het project aan te passen, of door bijfinanciering", zegt Feyenoord-watcher Dennis van Eersel. "Dan is er eigenlijk maar één conclusie: dat Feyenoord onmogelijk 'ja' kan zeggen tegen een nieuw stadion."

De tegenvallende cijfers van de betaald-voetbalorganisatie Feyenoord vallen eigenlijk mee als je ze vergelijkt met de financiële situatie van de vennootschap Stadion Feijenoord. "Daar gaat het dus financieel heel slecht. De eventuele vertraging die erbij komt kunnen ze niet dragen. Er blijven dan twee opties over: Feyenoord trekt de stekker uit het project, of het gaat opnieuw in gesprek met de gemeente", aldus van Eersel. Dan zal het project nóg meer vertraging oplopen.

'We moeten kijken wat er nodig is'

Chantal Zegers, fractievoorzitter van D66 in Rotterdam, is voorstander van het nieuwe stadion. "Het is een prachtig plan, maar toch delen we alle zorgen die er nu zijn. We moeten gaan kijken wat er mogelijk is." Volgens haar is de ontwikkeling een goede impuls voor Rotterdam-Zuid.

Robert Simons van Leefbaar Rotterdam is kritischer. "Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met dit plan, maar ik moet constateren dat we 4,5 jaar verder zijn en dat de financiering nog steeds niet rond is. Feyenoord had voor de coronacrisis de plannen al rond moeten hebben, maar dat is niet gebeurd. Nu loopt alles op een verkeerde manier samen, dus we moeten concluderen dat we beter kunnen stoppen met dit plan beter is. Stoppen is geen falen."

Feyenoord speelt de finale

Beide fractievoorzitters zijn ervan overtuigd dat de bal bij Feyenoord ligt. Simons: "Stadion Feijenoord is aan de bal. Die speelt de finale. Ik moet constateren dat Feyenoord deze finale niet gaat winnen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar wat ons betreft is het einde oefening." Zegers vind dat er wel gekeken moet worden hoe de plannen door kunnen gaan: "ik realiseer me dat het een moeilijke positie is om te verdedigen. Tegelijkertijd moet je wel vooruit kijken. Er ligt een heel mooi plan voor het gebied én het stadion. Dus ik zou zeggen: kijk nog eens goed naar de mogelijkheden. Er is namelijk een behoorlijk gat al wél gedicht. De hoop is nog niet verloren, maar het ziet er inderdaad niet rooskleurig uit. Maar Simons heeft gelijk: de bal ligt bij Feyenoord."