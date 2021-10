Canadese premier Trudeau brengt bliksembezoek aan klimaatcentrum in Rotterdam

De Canadese premier Justin Trudeau was vrijdag voor een bliksembezoek in Nederland. Hij ging onder andere naar Rotterdam. Wethouder Arno Bonte verwelkomde hem bij het Global Center on Adaptation.

"We zijn het eens hoe de klimaatcrisis aan te pakken: met hogere ambities en meer internationale samenwerking", schrijft Bonte op Twitter. Trudeau kwam langs bij het Global Center on Adaptation dat twee maanden terug door de koning geopend werd. "Hij is een van de initiatiefnemers van het klimaatcentrum, dus daarom was hij al eerder betrokken. Daarna sprak hij nog met ondernemers en studenten", aldus wethouder Bonte. Trudeau kwam langs als voorbereiding op de klimaattop in Glasgow van volgende week. De organisatie Global Center on Adaptation helpt bedrijven en overheden om van elkaar te leren als het gaat over maatregelen die klimaatverandering kunnen tegengaan.

Op één lijn

Bonte was onder de indruk van de kennis en kunde van de Canadese premier. "Ik was benieuwd of hij onze ambities deelde, dat er meer internationale samenwerking nodig is. Wij zitten op één lijn." Het was de eerste keer dat Trudeau naar het klimaatcentrum kwam. "We hebben een mooie indruk van Rotterdam achtergelaten".

Trudeau bracht een bliksembezoek aan Nederland en sprak eerder op de dag in Den Haag met premier Mark Rutte. Er werd onder meer gesproken over de relatie tussen Canada en Nederland, maar ook over de ontwikkelingen op het gebied van de handel en samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid. Ook spraken ze over klimaatmaatregelen.

De Canadese premier ging ook nog naar Bergen op Zoom, waar hij een Canadese oorlogsbegraafplaats bezocht.