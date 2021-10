Het weer van vandaag: een regenachtige zaterdag

Vanochtend is het bewolkt en zijn er perioden met regen. In de middag valt er eerst nog af en toe regen, maar later in de middag wordt het vanuit het zuidwesten droger, al kan er nog steeds wel een enkele bui vallen. De temperatuur komt vanmiddag uit op 14 graden en er staat een matige tot (vrij) krachtige wind aan zee uit het zuiden tot zuidoosten, kracht 4 tot 6.