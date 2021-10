Fraude en extreme werktijden op riviercruiser in Rotterdam

Bij een controle in Rotterdam van een riviercruiseschip onder de Zwitserse vlag is de hotelmanager van dat schip opgepakt. Het gaat om een 35-jarige vrouw uit Hongarije. Ze wordt verdacht van fraude.

Bij de onaangekondigde controle door onder andere de Zeehavenpolitie en de arbeidsinspectie werden ook arbeidsmisstanden ontdekt. Zo bleek uit gesprekken met medewerkers dat personeelsleden 80 tot 100 uur per week moesten werken, veel meer dan is toegestaan en vermoedelijk weden de overuren niet uitbetaald. De arbeidstijden werden ook niet geregistreerd, terwijl dat wel moet. Eén medewerker had zulke extreme werktijden dat hij de inspectie hem direct liet stoppen met werken, zodat hij kon uitrusten.

Er zijn vermoedens dat ook op andere riviercruiseschepen sprake is van misstanden. Daarom volgen er meer controles.